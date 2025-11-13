財長莊翠雲鬆口《財劃法》修法草案已送入行政院

財政部長莊翠雲鬆口，財政收支劃分法修法草案已送到行政院審查，資料照。李政龍攝



行政院長卓榮泰日前表態，希望能提出一個可長可久、長治久安的《財政收支劃分法》修法，財政部長莊翠雲也說，盼修法草案年底前出爐，本會期通過修法；莊翠雲今（13）日鬆口，財政部擬具的修法版本日前已經送到行政院了。

立法院財政委員會今天邀莊翠雲等官員就「經濟成長讓全民共享」進行專題報告，並備質詢。同時也審查立法院民進黨團擬具「財政收支劃分法第十六條之一未分配款運用暫行條例草案」。

國民黨立委賴士葆關心，財政部是什麼時候將財劃法修法版本送行政院？莊翠雲表示，為此修法，財政部已邀各地方政前召開4次會議了，近期送行政院。在賴士葆追問下，莊翠雲鬆口，近期「已經」送到行政院了，但內容還要進一步整理。

今天財委會也將審查民進黨團擬具草案，將未能順利分配的345億元作為發放老年生活扶助金、產後照護津貼及自願提繳獎勵金經費。但莊翠雲在口頭報告時仍堅守財政部立場表示，未分配款項的性質仍為普通統籌稅款，原則上須透過修法程序處理。

賴士葆追問，未能分配的345億元普通統籌稅款將分派給離島多少錢？

莊翠雲表示，本島縣市約225億元、離島縣市約120億元。但賴士葆說，可是他計算的離島金額已有220億元，莊翠雲則苦笑又無奈的說，「可是你們每次算的金額都和我們不一樣」。賴士葆只好說，「好吧，就算妳對」。

