財長：產業界肯定關稅談判 對美投資是產業延伸與擴展

（中央社記者呂晏慈台北28日電）美國總統川普以韓國國會遲遲未通過去年與美國談定的貿易協定，揚言將再次提高關稅至25%。財政部長莊翠雲今天說，產業界肯定台美關稅談判結果，對美投資是台灣產業延伸及擴展，不會掏空台灣，金額也不見得會比韓國高，因為其中2500億美元屬於企業自主投資，盼相關協議能在立院順利審議。

韓國去年以承諾向美國戰略產業投資3500億美元，換取調降關稅稅率；美國總統川普日前突然發文表示，由於韓國國會仍未通過貿易協定，因此會將韓國汽車、木材、製藥等產品的關稅從15%提高至25%，但並未明說新關稅上路時間。

莊翠雲今天上午赴立法院財政委員會進行「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」專題報告。

國民黨立委林德福質詢時關注，美韓關稅目前狀況是否可能在台灣發生。莊翠雲回應，這次台灣談判結果已對外說明，產業界都給予肯定，未來相關協議都必須送立法院審議，希望可以順利完成對產業界有利的部分。

林德福追問，台灣給美國的「鉅額投資」更甚韓國，但台灣經濟規模小於韓國，站在國家利益上，在野黨是否應同意這項協議。莊翠雲解釋，台灣對美投資不見得會比韓國高，因為其中2500億美元屬於企業自主投資，先前已徵詢產業意見，並非由政府出資，另外2500億美元信用保證則是支持金融機構對赴美投資產業做融資貸款，不見得會用到，因此絕對沒有所謂「喪權辱國」。

莊翠雲強調，對美投資是台灣產業的延伸和擴展，並不會掏空台灣，而且大部分產業還是會留在台灣。

莊翠雲也提到，韓國與台灣貿易目前是逆差，而台韓於汽車零組件、3C等產業為競爭關係，因此希望台灣可藉由取得好的關稅待遇，強化韌性及國際競爭優勢。

國民黨立委賴士葆則詢問，政府信保機制部分是否將由8大行庫平均分攤。莊翠雲說明，有關信保機制成立及出資目前正由國發會規劃當中，除了國發基金及公股行庫，也會邀請民營行庫加入，至於未來出資額度將另外規劃。

兆豐金董事長董瑞斌補充，目前尚未進入細部規劃，經評估若分年分期出資是可行的，且整體產業融資是所有銀行業事情，不會只有8大公股銀行承作。

民進黨立委吳秉叡指出，企業自主投資美國2500億美元並未設定年限，亦包含先前台積電宣布投資部分，現在許多供應鏈廠商希望赴美設廠，「急著趕快去，不用政府去邀請」。莊翠雲表示，赴美投資產業有自身需求，想更接近客戶、爭取潛在訂單等，且若企業自有資金充裕也不見得要與銀行貸款，也可發行公司債。（編輯：林淑媛）1150128