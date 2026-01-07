財長：社會住宅促參案 1案履約、2案展開前置作業

（中央社記者呂晏慈、蘇思云台北7日電）為引導資金投資公共建設，財政部推動創新促參推進機制，財政部長莊翠雲今天說，已將社會住宅納入促參案源，目前已有新北市1案履約中，以及雲林縣、內政部2案正進行前置作業，盼加速社宅興建。

立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆、莊翠雲、國發會就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告。

民眾黨立委黃珊珊質詢時關注社會住宅興辦進度。莊翠雲說，已將社會住宅納入促進民間參與公共建設法所規範的公共建設，目前已有新北市政府青年住宅BOT案1案履約中、雲林縣高鐵青年社會住宅興建營運移轉、內政部竹九安居社宅案等2案正在進行前置作業，希望透過促參，讓社會住宅的興建能夠更快速。

黃珊珊追問，現已開放保險業可以投資社會住宅，是否已有實際案例。彭金隆坦言目前沒有，主要是因為投資報酬率及未來穩定性等考量。

黃珊珊指出，如果會賺錢大家都會來，如果賺不了錢開放也沒用，國際已有將社會住宅及捷運聯開案放在一起案例，藉此吸引業者投資；或如過去體育館都是政府蓋，但現在巨蛋配合相關商業設施可以回本，非常多金融業者也願意投資。

對於黃珊珊認為應引導金融業投資社會住宅，「不要再蓋那麼多巨蛋，應先蓋社宅」的建議，莊翠雲回應，促進民間參與公共建設提案平台會納入這個重點。國發會副主委高仙桂補充，已將社會住宅列入促參指標項目，正透過有償PPP（政府有償取得公共服務模式）等方式提高保險業誘因，讓業者覺得這是值得投資的標的。（編輯：林淑媛）1150107