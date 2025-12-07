財閥千金領軍！ALLDAY PROJECT美籍成員稱台灣「美麗國家」 小粉紅嗆：別來中國了

ALLDAY PROJECT昨晚在AAA拿了新人獎等3獎肯定。翻攝THEBLACKLABEL

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）昨（6日）晚在高雄世運主場館舉行，其中被譽為「怪物新人」的混聲團體ALLDAY PROJECT，連拿了年度新人獎等3座獎項，沒想到美籍韓裔的主舞Bailey卻遭小粉紅炎上！

拿著手機自拍的Annie（中）是韓國知名「財閥偶像」，是韓國新世界集團的千金。翻攝THEBLACKLABEL

ALLDAY PROJECT昨一連抱走New Wave獎、年度新人獎、最佳藝人獎等3座獎項肯定，在分享領獎感言時，在美國出生長大的Bailey，用英文向觀眾分享得獎喜悅，除了感謝受邀來台，更透露能與這麼多的優秀藝術家一同入圍，是莫大的榮耀，也感謝公司、成員與粉絲的支持。不過Bailey一句「能受邀來到這裡，站在這個美麗的『國家』的舞台上演出。」卻一秒惹惱中國小粉紅。

Bailey讚台灣「美麗國家」小粉紅炸鍋

21歲的Bailey是ALLDAY PROJECT韓裔美籍成員，除了負責團隊的編舞，更是饒舌擔當。翻攝IG@allday_project

Bailey的得獎感言，也讓「ADP小貝」一度衝上微博熱搜，有網友嗆「該抬走了，這麼光明正大第一人」、「道歉吧」、「別來中國了」。台灣網友則團結力挺，「我們家ADP是最棒的！不准道歉！」、「我們永遠歡迎ADP」、「粉紅玻璃又碎了！」、「最近小粉紅應該都很氣」。

財閥千金領軍！ALLDAY PROJECT背景超硬

而人氣正旺的ALLDAY PROJECT是知名音樂製作人THEBLACKLABEL，6月推出的新人團體，除了擁有BIGBANG太陽、BLACKPINK成員Rosé等師兄師姐，5位成員個個來頭不小，除了有頂著新世界集團「財閥千金」光環出道的Annie，還有小學就出戰《Show Me the Money》的Woochan、知名編舞師Bailey、前ILLIT成員Youngseo以及深受精品愛戴、精通現代舞的Tarzzan，一出道就搶佔高人氣。

他們也即將在明天（8日）推出出道首張EP《ALLDAY PROJECT》，專輯中將收錄6首歌曲，包含11月17日率先公開的〈ONE MORE TIME〉，以及全新主打〈LOOK AT ME〉，繼續展現團體多變的音樂色彩。



