「財閥千金」涉毒遭逮！為減刑供「演藝圈死亡名單」

娛樂中心／李明融報導

南韓「南洋乳業」創辦人外孫女、財閥千金黃荷娜（HwangHana）因涉嫌吸毒，日前於柬埔寨機場被捕並遣返回韓，檢方隨即依違反《毒品類管理法》將其起訴。據悉，黃荷娜為換取減刑，已向警方提供一份包含多名大咖藝人在內的「涉毒死亡名單」。儘管她對外聲稱是為了孩子才回國自首，但資深記者爆料，這純粹是預謀好的法律攻防策略。





黃荷娜2023年涉毒潛逃泰國，遭國際刑警組織發布紅色通緝。（圖／翻攝自YouTube）

落跑泰國遭通緝！非法入境柬埔寨再爆「仲介性交、洗錢」





現年37歲的黃荷娜，於2023年涉嫌在首爾江南區提供冰毒並與熟人共同吸食，遭警方調查後於同年12月潛逃往泰國，隨即遭國際刑警組織（Interpol）發布紅色通緝。調查指出，黃荷娜隨後非法入境柬埔寨，表面上與丈夫合夥經商，實則爆出挪用公款醜聞。更有爆料指出，她在當地從事仲介性交、販毒及替富豪洗錢等非法勾當，甚至懷上富豪的孩子。雖然她聲稱是「為了孩子回國自首」，但資深記者吳赫鎮在YouTube節目中揭露，黃荷娜是為了認罪減刑，早已事先與警方協調好入境日期，並非主動悔改。

「財閥千金」黃荷娜涉毒遭逮！為換減刑供「演藝圈死亡名單」多位男、女名星在列

黃荷娜主動返韓自首，當地記者認為目的是為了求減刑。（圖／翻攝自NAVER）





名牌羽絨衣露餡！供出藝人名單恐掀南韓演藝圈風暴





吳赫鎮進一步質疑，黃荷娜過去常抱怨父母停掉其信用卡，但回國時卻身穿價值數百萬韓元的昂貴羽絨衣，若財力如此雄厚，根本無需為了孩子教育回國。他研判，黃荷娜回國可能是遇到比國際刑警追蹤更危險的威脅。吳赫鎮強調，黃荷娜應對司法調查極為精明，鮮少在無證據的情況下檢舉他人。因此，她此次為換取減刑所提供的「藝人涉毒名單」，包含多位知名男、女明星，勢必將在南韓演藝圈掀起巨大的連鎖反應與法律風暴。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

