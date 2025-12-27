「財閥千金」黃荷娜涉毒逃亡！混入柬名流圈 金邊機場遭逮

即時中心／林韋慈報導

南韓南洋乳業37歲孫女黃荷娜，因2023年涉嫌在首爾江南區向熟人提供冰毒並共同吸食遭警方調查，但她自2024年2月潛逃出境，先後滯留泰國及非法入境柬埔寨，並且有消息人士指出，她在柬埔寨過著上流圈生活，甚至已懷孕生子。韓國警方過去向國際刑警組織申請紅色通緝令，而近日也證實她已在柬埔寨落網，並遣送回南韓。

南韓南洋乳業37歲孫女黃荷娜，2019年與朴有天共同購買毒品，遭南韓法院判處有期徒刑1年、緩刑2年；又於2020年緩刑期間，違反《毒品管制法》，被判刑1年8個月。2024年，另涉嫌在首爾江南區向熟人提供冰毒並一同吸食，立案調查期間，她潛逃海外，先後滯留泰國及非法入境柬埔寨。

黃荷娜過去曾與男星朴有天交往，並一度論及婚嫁，廣受關注。24日凌晨，她在柬埔寨金邊國際機場被警方逮捕，隨即遣返回韓國接受調查。南韓法院認為她有消滅證據的疑慮，26日當庭羈押；黃荷娜則稱是為了養育孩子而自首。

過去黃荷娜遭相關人士爆料，潛逃期間進入柬埔寨上流社交圈，過著奢華生活。據南韓媒體《SBS》報導，她在被通緝時生下孩子，她此次與孩子父親及孩子一同回國。26日，她在水原地方法院受審後，法官正式核發拘捕令，考量其可能有滅證嫌疑，裁定當庭羈押。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

