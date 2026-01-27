貢丸含雞、牛肉片摻豬！北市抽驗不合格：最高開罰400萬

石二鍋台北安居店芋香貢丸檢出雞成份陽性，不符合規定。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

為確認市面肉加工食品製作時，是否混摻與標示或品名不符的肉品，台北市衛生局針對市售肉加工品做動物性成分鑑別，去年11月至夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店、牛排店、肉品連鎖店、傳統市場等處抽驗，檢驗共計29件、其中2件不合格，分別為石二鍋台北安居店芋香貢丸、台北市中山區大翔鐵板燒特製牛肉片，不合格率6.9％，依法可處4萬元至400萬元，不過2家廠商皆非位在台北市，已移嘉義縣、基隆市衛生局辦理。

依《食品安全衛生管理法》規定，食品外包裝標示應標示「品名」、「內容物名稱」、「淨重、容量或數量」、「食品添加物名稱」、「製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址」、「原產地（國）」、「有效日期」、「營養標示」、「含基因改造食品原料」等項目。

台北市中山區大翔鐵板燒特製牛肉片，檢出豬成份陽性，不符合規定。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

另食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告的食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解的情形，以及食品不得為醫療效能的標示、宣傳或廣告，如有其他經中央主管機關公告事項，亦須標示於產品外包裝，如有標示不實，可依規處4萬元至400萬元。

衛生局表示，此次共計檢驗29件肉加工食品，針對動物性成分 豬、羊、雞、牛 及魚成分做檢驗，其中2件不合格，分別為石二鍋台北安居店芋香貢丸、台北市中山區大翔鐵板燒特製牛肉片，石二鍋產品標示為豬肉，檢出雞成份陽性，不符合規定，移請嘉義縣衛生局辦理；大翔鐵板燒產品標示為牛 肉，檢出豬成份陽性，不符合規定，移請基隆市衛生局辦理。

衛生局呼籲，食品業者應清楚標示並完整揭露產品資訊，維護民眾健康與消費權益，民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線1999，外縣市民眾請撥02-27208889，轉7089。

