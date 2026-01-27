貢丸驗出雞、牛肉片摻豬！ 衛生局查「石二鍋、大翔鐵板燒」用料出包 15

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

貢丸驗出雞成份、牛肉片竟摻豬肉！台北市衛生局今（27）日公布「114年度肉加工品動物成分鑑別抽驗結果」，檢驗結果有2件不合格，包括在石二鍋台北安居店抽驗到的「芋香貢丸」，產品標示為豬肉，卻檢出雞成份陽性；大翔鐵板燒（大埔美食餐坊）抽驗到的「特製牛肉片」檢出豬成份陽性，已追溯上游開罰，依違反食安法可處新台幣4萬至400萬元。

台北市衛生局是114年11月至夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店、牛排店、肉品連鎖店、傳統市場等處抽驗市售肉加工產品，檢驗動物性成分共計29件，檢驗結果2件不合格，不合格率6.9%。

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁指出，這一波抽查是為了解目前市面上肉加工食品在製作時是否混摻與標示或品名不符的肉品，以避免破壞消費者飲食禁忌，並維護民眾權益。

林冠蓁說，其中石二鍋台北安居店抽驗到的「芋香貢丸」，產品標示為豬肉，檢出雞成份陽性，不符合規定，來源廠商為嘉義縣嘉楠食品工業股份有限公司。另外，大埔美食餐坊（市招：大翔鐵板燒）抽驗到的「特製牛肉片」，產品標示為牛肉，檢出豬成份陽性，不符合規定，來源廠商為基隆市樹森開發股份有限公司。由於不合格產品上游皆為外縣市，已分別移請嘉義縣及基隆市衛生局辦理。

台北市衛生局強調，依據食品安全衛生管理法規定，產品外包裝如有標示不實，可依違反食品安全衛生管理法第45條規定，處新台幣4萬至400萬元。呼籲食品業者的產品應清楚標示並完整揭露產品資訊，以維護民眾健康與消費權益。

照片來源：台北市衛生局提供

