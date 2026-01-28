貢嘎山徒步失聯30小時 男吃雪吃樹葉等來救援 領3萬元罰單
一男子24日被曝在川西瀘定黑海子徒步失聯超過30小時，海螺溝景區管理局經過90餘人多批次趕赴現場3天2夜的連續救援，終於在26日成功營救失聯的男子。事後執法單位給予男子罰款3000元(約431美元)的處罰決定，並承擔救援費用2.72萬元(約3911美元)。
紅星新聞報導，1月24日19時08分，海螺溝景區公安分局接獲報警，有1人在雅家埂區域失聯。接警後，海螺溝景區管委會（以下簡稱海管委）立即組織燕子溝鎮、文旅局、消防大隊、公安分局、緊急救援等部門，共90餘人多批次趕赴現場進行救援。
因該區域屬貢嘎山自然保護區（國家級），地形複雜、山路崎嶇、通訊訊號覆蓋不全，救援人員克服海拔高、溫度低、路徑隱蔽等不利條件，採取「徒步+無人機」方式進行地毯式搜救，經過3天2夜的連續緊張救援，於1月26日16時35分將失聯人員安全營救出來。目前，該失聯人員意識清醒，身體狀況良好。
報導指出，該人員前往黑海子區域徒步，未進行相關報備，且線路位於封山區域內。該人員未經允許進入未開發開放區域的行為，違反了相關法律法規和戶外管理規定，相關執法部門做出給予該人員罰款3000元的處罰決定。此次救援過程中產生的救援費用，相關部門向其追繳救援產生的費用2.72萬元。
獲救男子稱，自己走了一條錯誤路線，沒辦法往回走，只能往下走，但危險重重。 「我不小心踢了一塊石頭，石頭直接掉了幾千米下去。第二天晚上就吃雪、吃樹葉和花，能吃的都吃，一直在找出路。第二天、第三天，我的手機就沒有電了。26日下午4點多，他們把我救了。」
該男子表示愧疚，「耽誤大家這麼多天，沒有他們的話，可能我也走不完這條路，真的留在山上了」。他稱以後再也不會做莽撞的事情了，在進行戶外活動時，不能去未開發區域。
