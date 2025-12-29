貢寮刺網管制115年元旦上路 新北漁業處提醒違規最高罰15萬

248251229a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府為保護海洋環境及漁業資源，公告貢寮區距岸3海浬內海域將全面禁止刺網作業。這項新規定定於115年元旦正式實施，若漁民違反禁令，將依漁業法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，新北市政府漁業處特別呼籲大眾務必遵守，避免違規受罰。

新北市擁有145公里海岸線與28處漁港，資源相當豐富。市府目前已在萬里、野柳、瑞芳、貢寮等4處劃設水產動植物繁殖保育區，並在瑞芳、萬里、金山區距岸3海浬內禁止刺網。此外也推動實名制，106年至114年已輔導592艘刺網漁船轉型，比例接近7成。

為了進一步擴大資源永續，市府委託專家學者綜合評估貢寮海域。研究發現該區海底多為礁岩與岩礁混合，地勢崎嶇且潮流不穩，刺網漁具極易纏繞礁體導致流失，形成海底覆網問題。這不僅降低漁撈效率，更會對底棲生態系與珊瑚礁棲地造成難以逆轉的破壞。

雖然當地原本就禁止使用多層刺網，但考量地形與生態脆弱性，新制決定擴大管制，嚴格限制範圍內的作業區域。這項管制計畫透過產官學合作制定，希望透過更積極的管理手段，改善過去刺網流失損害棲地的現況，守護珍貴的海底環境。

新北市漁業處表示，為了兼顧漁民生計與生態，市府除每年定期清理海底覆網，也持續推動輔導刺網漁船轉型。透過訂定禁漁措施與管控漁撈行為，落實責任漁業，未來將持續針對違規熱點加強查緝，確保管制計畫發揮成效，讓海洋資源得以生生不息。

漁業處強調，115年元旦起若查獲違法使用刺網，將嚴格執法。請漁民朋友留意管制範圍，切勿以身試法。市府將持續配合農業部漁業署推動各項管理計畫，透過多方合作，打造環境與產業雙贏的永續海洋空間，確保漁業資源能長久留存。

照片來源：新北市政府漁業處提供

