貢寮海岸驚現「黃白色泡泡雪」宛如大雪紛飛！ 竟是東北季風所造成

新北貢寮海岸近日出現大量黃白色泡沫，在強風大浪之下，泡沫漫天飛舞，就像是「泡泡雪」一般，讓民眾相當新奇。不過民眾也擔憂是否為海洋汙染，海科館專家解密，這其實是一種海水在東北季風強拂下所造成的自然現象。

黃白色泡沫覆蓋整片堤防，在強風吹襲與大浪拍打之下漫天飛舞、久久不散，就像下起一場「泡泡雪」，綿密的海洋泡沫近日出現在新北市貢寮海岸，讓民眾既驚訝又好奇。

海浪拍打下泡沫漫天飛舞。圖／翻攝自Facebook@不一樣石花凍

泡沫形成原因是有機物質混合後擾動，加上東北季風吹拂所造成。圖／台視新聞

有民眾擔憂是海洋汙染，但這其實是東北季風強勁擾動造成的自然現象。海洋中動植物屍體或排泄物、海藻分泌物、污染物等有機物質混合，只要海水擾動頻繁，就會隨著海浪跑到岸上，而擾動越強泡沫就越多，原理和海水魚缸中的蛋白除沫器類似。

雖然海岸被泡沫覆蓋宛如大雪紛飛，但海中有機物與污染物質累積過多，仍會對海洋生態造成影響，可就一點也不浪漫了。此外，泡沫下方還可能藏有漂流木等雜物，具有危險性，建議民眾欣賞奇景之餘，也不要輕易靠近。

