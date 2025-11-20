貢寮海邊出現神秘泡沫 海洋專家揭密：天然的蛋白除沫器

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近日有釣客在新北貢寮海邊目擊大量白色泡沫隨浪堆上岸，有人形容畫面宛如「台灣冬天的第一場雪」，也有民眾擔心是汙染物外洩，恐影響海洋生態。對此，海洋專家表示，近期東北季風強烈、海水受到劇烈擾動，這些白色泡沫其實是常見的自然現象。

近日有釣客在新北貢寮海邊目擊大量白色泡沫隨浪堆上岸。（圖／美聯社）

國立海洋科技博物館產學交流組主任施彤煒說明，海面上這類白色泡沫主要是海水劇烈翻攪後，將海中的有機物質，如蛋白質、藻類分解物、腐化生物等帶上岸邊，作用類似「天然的蛋白除沫器」，並非外來汙染。

廣告 廣告

雖然泡沫本身大多屬於自然現象，但施彤煒提醒，過量泡沫仍可能夾帶漂流木、雜質等物體，存在一定危險性。他呼籲民眾觀賞時不要太靠近，以免被暗流或漂浮物傷及。

更多FTNN新聞網報導

迎65天史上最長寒假！ 中國祭「低價交流團」招攬台生 教育部示警：慎防統戰

穿塵封靴子出門「沿路雪花飄」超尷尬 網友共鳴：這題我會

疾管署主管涉「公器私用」竟把技工當廚工 羅一鈞出手了

