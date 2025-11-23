貢寮義診溫馨醫病 年輕醫師學中覺

AI強勢登場，讓醫療科技一日千里，然而，科技只是輔助，臨床經驗還是無法被取代。慈濟在新北偏鄉辦義診，年輕醫師走出診間，跟著前輩前往偏鄉，除了練習打好醫病關係，也順道考考自己的臨床反應。

阿媽話題怎麼拋，老醫師順手就接住，其實是從閒聊裡蒐集情報，找出病痛蛛絲馬跡，行醫半世紀的悍將，讓兩位年輕醫師都自認望塵莫及。

「現在腰會痛嗎，腰會痛，沒有辦法起床走路。」

台北慈濟醫院醫師 劉佑澤：「這個老師都還會講那個越南，外勞的，就是越南話、印尼話，就是他跟他們聊天，看就是聊一下說，那個近況如何。」

為了跟義診病患拉近關係，國台語小菜一碟，外國話張口就來，然而前輩的診斷功力，更是後輩們想要力爭上游的目標。

台北慈濟醫院醫師 唐紹瑜：「如果可以成為，像沈醫師這樣子的醫生的話，我一定會盡量努力。」

慈濟人醫會醫師 沈士雄：「尤其現在儀器的方便，還有這些資訊都很好，很容易查資料，都能夠加強，(義診讓)他們的經驗會更多。」

「這裡是石頭路，我都用握得舒適的登山杖，底下有五個腳，不要用兩隻腳走路，會很危險。」

阿媽的腰被生活壓的直不起來，省吃儉用的她，用掃把木柄當拐杖，一句又一句提醒，下一秒拐杖變出來，志工更不斷叮囑老人家，要多愛自己一點。

「妳要拿這個(枴杖)，不要拿那個(木柄)，(好啦) 拿這個也比那個好。」

AI科技，把醫學推入大躍進時代，卻衍生出臨床技術是否開倒車的深入討論，義診現場沒有高科技，卻能教醫院裡沒教的事，畢竟科技再進步，終究無法取代一顆好的「醫心」。

