貢寮金沙灣驚傳人車墜河！自小客翻落3米河谷 兄命危弟受傷

貢寮金沙灣驚傳人車墜河意外！自小客失控翻落3米河谷。讀者提供

新北市貢寮區今天中午發生一起連人帶車墜河意外，60歲張姓男子駕駛自小客車搭載弟弟，沿台2線往宜蘭方向行駛，卻在行經和美街71號金沙灣路段時，因不明原因車輛失控衝出路面，掉進約3公尺深的河谷翻覆，警消據報後立即趕赴現場，奮力拉出兩乘客，但駕駛張男已無呼吸心跳，坐在副駕的弟弟則意識清楚。

新北市消防局第六救災救護大隊是在今天上午11時04分接獲報案，指有車輛掉入河中且有人受困。警消趕赴現場後，發現河水水位已淹至半個車身高，加上車門無法開啟，救援情況一度緊急。消防局隨即調派汐止中隊、貢寮、瑞芳等分隊，共計13輛救災車、26名搜救人員馳援。

廣告 廣告

救難人員抵達後迅速展開破壞救援，先將受困副駕駛座的張男弟弟救出，其頭部受有撕裂傷，但意識清楚。隨後，消防隊員破壞變形車體將駕駛張男救出，但他當時已無呼吸心跳（OHCA），救護人員隨即將兩人送往貢寮保健站及醫院搶救。目前事故現場已拉起封鎖線，詳細的肇事原因及車輛失控細節，仍有待警方進一步調查釐清。



回到原文

更多鏡報報導

高雄女拔智齒變削骨1.5小時拔不動 換牙醫「10秒搞定」她提告結果超崩潰

好市多驚見時光膠囊！他拿「阿公級」26年前抵用券續約竟成功 網驚呆：太佛心

抓猴密技再+1！殯葬人妻偷吃同事竟用蝦皮傳情 「你硬得很快」200頁鹹濕對話流出

2026演藝圈未爆彈？名嘴預言女神淪小三、大咖歌王婚變