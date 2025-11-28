貢寮鮑正當季 台北市希望廣場農民市集11/29搶鱻

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北貢寮鮑產季開跑！新北市政府與漁業署共同輔導貢寮區漁會舉辦「貢寮鮑搶鱻展售活動」，將於11月29、30日、12月13、14日在台北市希望廣場農民市集販售新鮮直送的生鮮貢寮鮑、鮮凍九孔鮑，還有高人氣的手釣白帶魚塊、白帶魚卷、活凍鯖魚、透抽及小卷等多樣東北角特色海味，11月29日至11月30日現場還有899元海鮮福袋特賣(價值1120元)以及消費額抽獎活動。

漁業處長簡明雄表示，新北貢寮鮑現正當季，養殖在潮間帶養殖池純淨海水中的貢寮鮑，口感鮮甜、軟嫩且有嚼勁，未上市前水產品經新北市政府抽驗把關，是民眾可以放心享用的珍鮮海味。

《圖說》11月29日當日限量100份烤鮮九孔。〈漁業處提供〉

他說，11月29、30日、12月13、14日貢寮區漁會將於台北市希望廣場農民市集舉辦貢寮鮑及當季漁特產品展售，讓民眾們可以買到新北市貢寮區當季最新鮮漁特產品，新北市漁業處誠摯邀請大家假日到貢寮走走，品嚐當季「尚青」的貢寮鮑料理，體驗漁村、漁港文化氣息，欣賞山與海美麗景色。

《圖說》希望廣場貢寮鮑搶鱻鮑展售活動，民眾購買貢寮漁特產品。〈漁業處提供〉

貢寮區漁會總幹事林麗美指出示，「貢寮鮑」是貢寮在地的重要產業，沿著東北角海岸一格格如同棋盤的貢寮鮑潮汐養殖池，更是東北角獨有的人文地貌，貢寮鮑飼養在沿岸的養殖池，有天然的潮汐換水，還有海浪拍打讓海水溶氧充足，使得貢寮鮑的肉質特別Q彈飽滿。