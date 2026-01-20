貢寮鮑特色伴手禮 好運「鮑」到銀新春

漁會商品照。(圖:新北市漁業處提供)

新北市漁業處二十日表示，農曆佳節將至，除了全家圍爐慶祝團圓外，少不了增溫感情的精緻伴手禮。新北市貢寮區漁會今年特別以「好禮鮑到銀新春」為主題 ，嚴選在地安心優質的貢寮鮑為核心，推出多款象徵「吉」利與「福」運的特色禮盒，堅持將東北角最純淨、鮮美的海鮮直送到府，讓您在與親友相聚的時刻，能品嚐到這份來自大海的福氣，讓您新的一年「鮑」證好運連連。

新北貢寮沿岸海水蔚藍清澈，潮間帶上遍布格狀的九孔養殖池，漁民以新鮮海菜細心餵養貢寮鮑，天然健康、品質穩定，是東北角極具特色的優質漁產。優質的貢寮鮑是最好的年節食材，無論是燉雞湯、清蒸、火鍋都十分的合宜，今年貢寮區漁會特別推出3種禮盒供大家選擇。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，今年推出三款年節禮盒，滿足不同家庭需求。其中「鮑喜銀春禮盒」適合年夜飯，提供多樣選擇。訂購年節禮盒可享免運優惠，截止日期為二月六日。同筆訂單加購漁會商品也享免運，數量有限，請把握機會，支持新北貢寮在地漁產品。

漁業處指出，年節禮盒不僅是送禮選擇，更承載對親友的祝福與關懷。今年春節，邀請民眾支持新北在地漁產，選擇兼具品質、誠意與吉祥寓意的貢寮鮑特色禮盒，讓東北角的海洋珍味，陪伴家家戶戶度過豐盛溫暖的新年。