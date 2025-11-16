貢寮鮑養殖故事 大解密

歡迎預約參觀新北市政府海洋資源復育園區，了解更多有趣小故事。



（圖：新北市政府漁業處提供）

▲歡迎預約參觀新北市政府海洋資源復育園區，了解更多有趣小故事。



（圖：新北市政府漁業處提供）

每到秋冬之際，東北角海風漸起，浪聲陣陣，正是「貢寮鮑」最肥美的季節。新北市的貢寮區，擁有得天獨厚的海洋資源，以純淨無污染的海水與天然養殖環境聞名，孕育出肉質彈牙、細緻鮮甜的九孔及鮑魚，養殖歷程更展現漁民與自然共存的智慧與堅持。

貢寮鮑的魅力，來自大海最真實的風味。沿著貢寮沿岸的海岸線，海水清澈透明、潮汐穩定。當地漁民採取開放式潮間帶養殖，以天然海藻餵養，讓「貢寮鮑」在純淨海水與潮汐流動中自然成長。一顆「貢寮鮑」需要一年的等待，對貢寮的漁民而言，每一顆「貢寮鮑」背後都藏著時間與耐心。從春天放苗到冬天收成，期間需不斷巡視、換水與清除附著物，維持潮池環境穩定。

廣告 廣告

到冬季採收時，專業潛水員就會下水人工採收。他們穿戴潛水裝備、手持不鏽鋼壓舌板，逐一檢視附著在五腳磚或岩石上的「貢寮鮑」，動作輕柔而專注，生怕損傷任何一顆。這份辛苦更顯「貢寮鮑」的珍貴。在地養殖戶陳振益形容：「養鮑魚像養小孩一樣，得天天觀察海流、天氣與水質，稍有變化就要立刻調整。」正因為這份細膩的照顧，「貢寮鮑」的肉質緊實彈牙、風味清甜，也成為饕客心中最鮮美的海味。

海洋資源復育園區周林興技工表示，九孔的公母可由生殖腺顏色做簡易的分辨，剛到育苗池的九孔寶寶，會先經過二至五天的浮游期，之後便會附著在塑膠浪板上，靠著刮食浪板上的附著性藻類，慢慢長大。到了隔年二月左右，工作人員就會用刷子輕輕將九孔寶寶們刷到池底下，開始餵食九孔最喜歡的食物-海菜，接著在養殖場裡成長茁壯後化為我們舌尖上的美味。

現在正值萬里蟹、白帶魚、鯖魚、貢寮鮑等特色漁產盛產期，為推廣優質海味，自九月底推出「新北海派」系列活動，其中將在十一月十五日至十六日在貢寮區澳底漁港推出「貢饗鮮味」活動。