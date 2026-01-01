貢寮龍洞磯釣失蹤 釣客遭浪拍落海！海巡急搜救

即時中心／温芸萱報導

今（1）日下午1時新北市貢寮龍洞磯釣場發生釣客落海意外。越南籍陽姓男子疑站位過近遭浪捲走失蹤，姪子目擊報案。海巡署動員海陸人力，沿龍洞海岸持續搜救。

今日下午1時，新北市貢寮區龍洞一帶傳出釣客落海意外。事發地點位於龍洞一支磯釣場附近海域，相關單位隨即在西靈巖寺及四季灣集結人力，並沿龍洞沿岸展開海陸聯合搜尋。



報案人為越南籍何姓男子，他表示，落海者為其叔叔陽姓男子，兩人自彰化北上至貢寮磯釣。由於當時各自分散釣魚，未能即時照看，事後發現叔叔站立位置距離海面過近，突遭浪花拍擊後落入海中，短時間內便失去蹤影。

海巡署獲報後立即派遣巡防艇、岸巡人員前往搜尋，並視海象狀況調整搜救範圍。目前搜救行動仍在持續進行中，相關單位也呼籲民眾從事磯釣活動務必注意安全，避免靠近浪大及濕滑區域，以防憾事發生。

海巡署獲報後立即派遣巡防艇、岸巡人員前往搜尋。（圖／民視新聞翻攝）

