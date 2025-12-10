貢獻卓著標竿 新北績優長照人員數全國之冠

《圖說》衛生福利部 114 年度績優長期照顧服務人員新北市共 4 名長照人員榮獲金顧獎。〈衛生局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】長期照顧服務績優人員再創佳績！衛生福利部昨〈9〉頒首屆「金顧獎」，新北市共4位得獎者榮登榜單，表現亮眼。這項成就不僅代表新北市在長期照顧領域的努力，也彰顯了在長照服務改革方面的積極作為。

《圖說》長照獲獎人員李偉茹 ─天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院。〈衛生局提供〉

衛生局長陳潤秋表示，「金顧獎」不僅是對獲獎人員的表揚，更是對全體長期照顧工作者的致敬與鼓勵。隨著高齡化社會的來臨，長期照顧服務的重要性愈加重要，長照人員在日常工作中以高度的專業態度和無私奉獻精神，為長期照顧服務領域樹立了榜樣。他們的辛勤付出，不僅改善了受照顧者的生活品質，也在全社會中傳遞著關懷與尊嚴。

廣告 廣告

《圖說》長照獲獎人員林靖軒 ─皓仁健康照護事業有限公司附設新北市私立皓仁居家式服務類長期照顧服務機構。〈衛生局提供〉

她說，此次，新北市共4位得獎者榮登榜單，這一成就不僅代表新北市在長期照顧領域的努力，也彰顯了在長照服務改革方面的積極作為。新北市持續關注並優化長期照顧體系，以「安居樂業」為施政主軸，積極推動「在地安養」策略，以因地制宜方式持續佈建長照相關機構，強化長期照顧服務品質，守護全市每位長者。

《圖說》長照獲獎人員林靖軒 ─皓仁健康照護事業有限公司附設新北市私立皓仁居家式服務類長期照顧服務機構。〈衛生局提供〉

陳潤秋指出，新北市政府將持續精進長照服務品質，透過與民間團體及長照專業團隊合作，打造完善的社區與居家照顧網絡，實踐安居樂業、在地老化的願景，讓新北市成為一座長者幸福城市。

《圖說》長照獲獎人員金英粉 ─社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會附設新北市私立三重興穀社區長照機構。〈衛生局提供〉

此外，她提醒若家中有失能或失智長者需申請長照服務，可撥打免費長照專線「1966」，將由新北市長期照顧管理中心專人協助申請評估，提供最適切的照顧資源，協助家庭減輕照護負擔。