貢獻無限! 台灣心臟先驅連文彬辭世 享耆壽99歲

台灣心臟醫學權威，也是前總統李登輝任內的醫療小組召集人連文彬，傳出在6號晚上辭世，享耆壽99歲。過去他不只是第一例成功完成開心手術的醫師，也完成首例永久性心率調整器安裝。甚至退休後捐出所有退休金成立基金會。辭世消息一出，家人、醫界紛紛悼念。

心臟科權威醫師連文彬（2000）：「他有一點冠狀動脈，有一點狹窄現象，給他做了氣球擴張。」25年前，前總統李登輝健康亮起紅燈，台大心臟科權威醫師連文彬，鏡頭前受訪，詳細敘述狀況。心臟科權威醫師連文彬（1999）：「就是普通的一個感冒，就是流鼻涕喉嚨痛，還有一點咳嗽，也稍微有一點發燒。」當時不只開刀，李登輝小感冒，也是他把關病情。二十多年過去了，連文彬傳出在這個月6號晚間辭世，享耆壽99歲。

成功完成首例開心手術貢獻無限 心臟先驅連文彬辭世享耆壽99歲

台灣心臟科權威醫師連文彬傳出６日辭世，享耆壽99歲，過去他擔任前總統李登輝的御用醫師而廣為人知。（圖／民視新聞）

心臟科權威醫師連文彬（1999）：「他（李登輝）早上還有一點，37.8度所以我們不放心，讓他來這裡做檢查。」當時連文彬講起話來，還中氣十足，連文彬在台大醫院任職長達64年，曾經完成第一例成功的開心手術，以及第一例永久性心率調整器安裝，被譽為是台灣心臟研究領域的先趨。擔任前總統李登輝的醫療小組召集人，因此廣為人知。心臟科權威醫師連文彬（1997）：「台灣實在需要，培養更多有潛力的青年學者，從事高水準的研究。」

台灣心臟科權威醫師連文彬傳出６日辭世，享耆壽99歲。（圖／民視新聞）

退休之後，依舊貢獻沒有停歇，1997年連文彬捐出全部的退休金成立跨世紀醫療促進基金會，培育人才。家人寫下，我們的連文彬爺爺，這輩子辛苦了，身為心臟科權威救人無數，一定去了天堂。而台大醫學院長吳明賢也在臉書上PO文悼念。表示連文彬是許多人行醫道路上的指引，如今我們失去了一位偉大的醫師，卓越的學者，溫暖的前輩。但他的精神、故事必定會長久流傳，成為醫界共同的珍貴資產。

















