貧富懸殊世代鴻溝 改造達拉維貧民窟難題

在許多快速都市化的國家，因為住房短缺、貧富分化與政策忽略，許多人被迫居住在「非正式定居區」，也就是俗稱的貧民窟（slums 或 informal settlements），生活條件惡劣、缺乏基本公共設施。聯合國統計，全球非正式定居人口高達數十億，而這群被漠視的人口，代表地之一，就是印度孟買的最大貧民窟「達拉維（Dharavi）」，面積239公頃，大約等於9座大安森林公園，卻住了約70到100萬人。今年5月印度政府批准了全面重建的都更計畫，但居民將減少到約49萬，因為只有西元2000年前定居的家庭，可以獲得免費安置，2000-2011年定居的，可用低價購買，另一個但書就是只有一樓住戶才有資格，因此許多居民認為，政府和財團是聯合以開發之名，將他們合法化驅逐。

電影《貧民百萬富翁》，貧民窟的混亂，是愛情萌芽的背景。對居民而言，這裡雖然沒有童話的浪漫，卻是唯一的歸屬。

達拉維貧民窟居民帕達雅：「我很喜歡這裡，這裡的人都住得很開心，這裡什麼都有。」

孟買，印度的金融 商業和娛樂之都，座落其中的達拉維，人口密度高達每平方公里35萬，是亞洲最知名的貧民區之一。如今，街頭牆面，甚至居民家中，都出現紅色噴漆，取代了一紙搬遷通知。

達拉維貧民窟居民 帕達雅：「阿達尼集團是土地強盜，說好開發前 會先給我們房子，現在他們在蓋自己的計畫，只想把我們趕走。」

阿達尼集團與政府合作，投資額上看 50–80 億美元，要把達拉維改造成一座「城中之城」。

重建公司CEO斯里尼瓦斯：「我們的理念是盡可能，讓成千上萬居民留在原地，就地安置，只有部分居民，會搬到孟買其他地方。」

達拉維有70到100萬居民，重建後將減少到約49萬，西元2000年前定居的家庭，可獲免費安置；2000-2011年定居的，可用低價購買。

達拉維貧民窟一樓住戶芭芙：「孩子問 能不能帶朋友回家，我們總是拒絕 因為家裡很小，等我們搬進新家，和社會地位比較高的人來往，一切都會好起來。」

問題在於，只有一樓住戶才符合資格，意味著大約半數人口，都可能遭到驅逐。

陶器工廠老闆蓋瓦尼：「有些建築跟我的工廠一樣，有三四層樓高，阿達尼集團說沒辦法提供多層住宅，那我們該怎麼辦。」

反對者認為，達拉維緊鄰孟買金融區，重建後最大得利者，其實是擁有80%股份的阿達尼集團。城市的更新工程，必須在進步與人性之間，找到平衡，但在孟買的達拉維，現代化的代價，恐怕是數十萬人被迫遷移。3 3 3 2「拯救達拉維」運動發起人蓋賈科許：「我們也想要發展，想要住進像樣的房子裡，但不能用發展當藉口，把我們趕出去。」

