貧民生存危機 聯準會新增考量
聯準會今年兩度降息，目前聯邦基金利率降至2022年至今最低的3.75％至4％水準，但因通膨仍高於聯準會設定的2％目標，決策官員對於貨幣政策是否確定由緊轉鬆，意見分歧。
聯準會主席鮑爾在今年10月底會議後，一方面表示12月不見得會繼續降息；另一方面卻也宣布將停止長達3年的「縮表」政策。具體而言，自今年12月1日起，聯準會將維持其持有美元公債額度，即使債券到期，也會將資金再度投入公債的購買；長天期與短天期利率因此同步下降。芝加哥商品交易所的利率期貨工具顯示，目前市場預估聯準會12月10日再降息一碼的機率為85％。
但，即使降息的機率較高，聯準會貨幣寬鬆的幅度及速度卻仍極不確定。尤其今年10月1日起，美國歷經有史以來最長的43天聯邦政府關門事件，重要的通膨、就業及今年第三季GDP成長率等經濟數據都延後出爐，有些甚至因不能回溯而無法取得數據；聯準會12月10日的會議決策也因此更不容易。
例如，即使亞馬遜、UPS、Target、GM等美國大型企業，近來紛紛傳出裁員消息，但若缺乏具體勞動市場數據，則聯準會的鷹派官員也不會同意繼續降息，未來幾天官方數據的公布因此特別被關注。只是，除了物價指數 （CPI、核心CPI、PCE等），及新增非農就業人數、失業率、GDP成長率等傳統總體經濟指標外，美國貧困家庭的生存問題，可能也將躍升為聯準會12月是否降息的重要考量。
聯準會在其最近提出的經濟調查報告「褐皮書」表示，近幾周就業情形轉弱，但物價持續溫和上升；美國消費行為出現明顯分化：高端消費保持穩健，但貧困家庭的支出卻大幅減弱。
美國自2022年物價上漲至今，愈來愈多貧困家庭無法負擔日常開支；但較富有的族群卻自股票市場大幅獲利。尤其，雖然美國民間消費持續增加，卻主要來自高所得族群。統計顯示較低所得族群的薪資成長率，自2022年的近8％，大幅且快速下降至2025年的3.6％。因此即使今年9月4.4％的最新失業率並不特別嚴重，但若美國景氣繼續走緩，卻將造成更多「邊緣人」的生存危機。
生存危機在川普大量減少政府對貧困家庭生活補貼後，益加嚴重。低所得者面對自2022年以來的物價持續上漲，食品、房租及醫療等必要支出，有愈來愈無法承擔的趨勢。
美國目前有大約4200萬人依賴政府的食物救助計畫，但在10月1日至11月中美國政府關門期間，救助的中斷造成貧困家庭的生存問題。雖然解決這些貧困家庭的根本之道不應是政府救助，但突然的中斷卻即刻造成更多的社會問題。
另外，在各項生活物價上漲的狀況下，醫療支出的上漲不但最高，也最無法避免。因為即使食物或房租上漲，總還有些替代方案可因應，譬如可購買較便宜的食物，以及減少或完全不外出用餐，或年輕人再度回家與父母同住等，都是美國最近盛行的趨勢。但是醫藥的昂貴，卻造成許多人生病卻無法就醫的生存問題。
川普在選舉時曾承諾降低通膨率，但目前的通膨卻仍維持在今年1月川普就任時的水準，而且也仍持續超過聯準會所設定的目標；自8月起正式實施的川普對等關稅，更對美國物價造成進一步壓力。但即使如此，若考量邊緣人的生存問題，聯準會也可能須暫時擱下對通膨的顧慮，而偏重對景氣的維護。兩極化的經濟分立，可能也終將被納入聯準會降息與否的考量。（作者為國立台灣大學財務金融系兼任教授）
