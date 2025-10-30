貧民窟的槍戰：裡約熱內盧警方行動致120余人死亡

（德國之聲中文網）巴西裡約熱內盧州迄今最血腥的警方打擊行動造成120多人死亡後，總統盧拉宣布一項針對勢力強大的販毒團伙的新戰略。

“我們不能接受有組織犯罪繼續摧毀家庭、壓迫居民、販賣毒品並在城市中散播暴力，”盧拉在X平台上寫道。“我們需要采取協調一致的措施，打擊毒品交易的根基，同時又不危及警察、兒童和無辜家庭的安全。”

據裡約熱內盧州政府消息，當地時間周二（10月27日），警方在沿海大都市裡約熱內盧對犯罪團伙“紅色司令部”（Comando Vermelho）展開打擊行動，造成至少121人死亡，其中包括4名警察。

警方與該團伙在貧民窟內發生激烈槍戰。

居民在附近地區發現數十具屍體

周三，貧民窟居民從附近荒地和樹林中發現了數十具屍體，將其抬到一條主要街道上。這些屍體被列成一排，有的上面蓋著毯子，有的只有內衣。

“我在貧民窟生活了36年，親眼目睹過多次行動和屠殺，但從未見過像今天這樣慘烈的景象，”參與搜尋屍體的活動人士勞爾·聖地亞哥（Raull Santiago）向媒體表示。

這是裡約熱內盧州迄今最血腥的警方行動。盡管傷亡慘重，州長克勞迪奧·卡斯特羅（Cláudio Castro）仍稱此次行動取得了成功。他向四名殉職警官的家屬表示慰問，稱“昨天唯一的受害者就是這些警官” 。

販毒團伙“紅色司令部”

紅色司令部是南美洲最大的犯罪團伙之一，主要從事販毒活動。此次行動中，當局逮捕了81名嫌疑人。警方還繳獲了90多支自動武器和200多公斤毒品。

至少2500名警察參與了此次行動，警方還動用了兩架直升機和數十輛裝甲車。犯罪團伙縱火焚燒路障和車輛，並用無人機投擲爆炸物。

如同內戰般的局面也對城市生活造成了影響。超過100條公交線路被迫改道。多所大學和中小學停課。受影響的社區居住著約28萬人。

巴西警方行動平均每天致17人死亡

世界上幾乎沒有哪個國家像巴西一樣，在警察行動中造成如此多的人死亡。據統計，2024年，巴西警方行動共有6243人死亡，平均每天17人。在美國，去年警方行動造成1378人死亡；而在德國，這一數字是22人。

然而，歐洲與巴西的警方行動截然不同：巴西許多貧民窟由裝備精良的販毒團伙控制。當警察進入貧民窟執行逮捕令或搜查毒品時，經常遭到突擊步槍的猛烈射擊。然而，人權活動人士指責警方經常過度使用武力，並且對貧民窟居民漠不關心。

人權活動人士譴責血腥行動

聯合國人權事務高級專員辦事處呼籲對裡約熱內盧的血腥警務行動展開調查。“他們延續了在巴西邊緣化社區開展極其致命行動的趨勢。我們提醒當局履行其在國際法下的義務，並要求立即展開調查。”

國際特赦組織也對此次行動提出批評。該組織在一份聲明中表示：“公共安全不能靠流血來實現。此次行動是裡約熱內盧死亡人數最多的一次，它暴露了安全政策的失敗，並將這座城市推入了恐怖狀態。”

（德新社）

