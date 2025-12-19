「貨到付款」也是陷阱？1話術他帳戶慘被凍結 手法曝光

生活中心／游舒婷報導

網路詐騙手法持續翻新，就算民眾提高防備，仍可能在不知不覺間落入圈套。一名網友近日分享親身經驗，指出因相信賣家所謂的「先支付200元運費、商品貨到付款」話術，在沒有多做確認的狀況下匯款，沒想到這筆看似不起眼的小額匯款，竟讓自己的帳戶變成警示帳戶。

買家照賣家指示「先支付200元運費、商品貨到付款」，沒想到落入詐團陷阱。（示意圖／翻攝自Pixabay）

根據《TVBS》報導，該名網友透露，當初在臉書看中一台掃地機，賣家要求先繳運費，商品再以貨到付款領取，還提供一般銀行帳戶供轉帳，他也依指示匯出200元。然而，他匯款後賣家隨即要求點入「貨運公司實名驗證」網站，這讓他感覺不對勁，立刻提出退款。

然而詐團並未就此收手，表面上雖同意退費，實際卻以退款為名要求提供銀行帳號資料。短短兩天內，他的帳戶有超過50筆不明款項湧入，最後帳戶遭詐騙集團利用成「人頭帳戶」，帳戶直接被列入警示並全面凍結。

事後，網友向警方報案後才得知，真正的詐騙金流不一定會在第一時間遭凍結，反而受害民眾的帳戶可能被告，後續還要進入司法流程。他也指出，詐騙集團後續還不斷以「需完成驗證」、「帳戶因你遭鎖定」等說法欺騙，甚至傳送疑似孩童住院照，企圖情緒勒索逼他配合操作。

這名網友提醒，詐騙常利用小額交易降低警戒，再藉由假退款、假認證一步步掌握民眾金融資料，一旦提供帳號、密碼或點擊不明連結，就可能被利用作洗錢工具。他呼籲民眾，只要遇到要求先匯款、提供帳戶資訊或登入陌生頁面，一定要多方求證、審慎判斷，避免因一時大意陷入長期法律風險。

