貨幣匯率創新低，伊朗多地持續爆發抗議，央行行長辭職

伊朗商販在2025年12月29日在伊朗德黑蘭抗議經濟狀況。 [EPA]

伊朗因通貨膨脹與貨幣貶值爆發抗議與罷工，從首都德黑蘭擴散至其他多個城市，已進入連續第三天。

抗議活動開始於週日（12月28日），當時德黑蘭大巴扎市集的店主在伊朗貨幣里亞爾於公開市場兌美元匯率創下歷史新低後發起罷工。

自那時起，經BBC波斯語組核實的影片顯示，卡拉季、哈馬丹、格什姆、馬拉爾德、伊斯法罕、克爾曼沙赫、色拉子及亞茲德等多個城市出現示威活動。警方也被拍到使用催淚氣體試圖驅散抗議人群。

伊朗政府表示「承認抗議」並將「耐心傾聽，即使面對激烈的聲音」。

總統馬蘇德·佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）週一晚間在X平台上表示，他已指示內政部長和所謂「抗議代表」展開對話，以便採取措施「解決問題並負責任地行動」。

他同時接受了伊朗中央銀行行長穆罕默德雷薩·法爾辛（Mohammadreza Farzin）的辭職，並任命前經濟與財政部長阿卜杜勒納賽爾·赫馬提（Abdolnasser Hemmati）接任。

大學生也加入抗議行列，高喊反政府口號，包括「打倒獨裁者」——指向最高權力領袖阿亞圖拉·哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。

部分抗議者還被聽到喊出支持已故國王穆罕默德·禮薩·巴列維（Shah Mohammad Reza Pahlavi）之子的口號，如「國王萬歲」。

對此，流亡美國的禮薩·巴列維在X上寫道：「我與你們同在。我們必將勝利，因為我們的正義事業，因為我們團結一致。」

他還說：「只要這個政權繼續掌權，國家的經濟狀況就會持續惡化。」

美國國務院的波斯語帳號也在X上表達對抗議的支持，稱美國「讚揚他們的勇氣」，並與那些追求「尊嚴與更好未來」的人站在一起，結束多年失敗政策與經濟管理不善。

據報導，在美國總統特朗普和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）週一於佛羅里達的會晤中，伊朗問題占據重要議程。

在隨後的聯合記者會上，特朗普拒絕表態是否支持伊朗政權更迭，但表示：「他們有很多問題：通貨膨脹嚴重，經濟崩潰，經濟狀況很糟，我知道人民並不快樂。」

美國總統還表示，如果伊朗重啟彈道導彈或核計劃，他可能支持以色列再度對伊朗發動空襲。

在今年6月以色列和伊朗之間的 12 天戰爭期間，美國曾對伊朗關鍵的鈾濃縮設施進行空襲。伊朗堅稱其核計劃完全出於和平目的。

佩澤希齊揚總統週二誓言，伊朗對「任何壓迫性的侵略行為」的回應將是「嚴厲且令人後悔的」。

伊朗最高領袖多次表示，以色列政府希望在戰爭期間伊朗會爆發大規模抗議並推翻政權。

「他們想在街頭製造動亂……但人民完全沒有受到敵人的影響。」哈梅內伊在9月曾說。