「貨幣將變得無關緊要」 馬斯克大膽預言AI與機器人改變人類社會結構

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）11月19日推測，若當前的人工智慧（AI）與機器人技術持續創新，未來「金錢」可能將變得無關緊要。



馬斯克表示：「若把時間軸拉得夠長，且假設 AI 與機器人技術持續進步——這點看來很有可能發生——那麼在未來的某個時間點，金錢將不再具備重要性。他補充道，雖然如此，仍然會受到能源（如電力）與質量（Mass）的物理限制。

未來的工作型態會更像一種興趣活動

「基本的物理要素仍會是限制條件，但我認為到了某個階段，貨幣將變得無關緊要，」馬斯克說道。

馬斯克此次發言，是在華盛頓特區甘迺迪中心（Kennedy Center）舉行的「美沙投資論壇」（U.S.-Saudi Investment Forum）上提出。根據主辦單位的公開資訊，舉辦論壇目的是匯聚「正在塑造全球投資未來的願景家、領導者與變革推動者」，討論領域涵蓋人工智慧、能源、醫療保健與金融等國際高度關注的議題。

與馬斯克一同出席座談的，包含沙烏地阿拉伯通訊大臣艾斯瓦哈（Abdullah Alswaha）以及輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。多方重點檢視太空探索技術公司 SpaceX 的可重複使用火箭、人形機器人技術發展，以及全球各國競相投入的 AI 資料中心與「AI 工廠」模式等。

馬斯克在論壇上被問及機器人與AI長期帶來的衝擊時表示，未來的工作型態會更像一種興趣活動。他形容，就像有人會選擇到後院種菜，即便去超市購買更輕鬆，仍有人因為喜歡而願意付出更多心力。「工作將變得如此——不是必需，而是選擇。」馬斯克說，他同時強調，要抵達這個階段仍需大量技術突破與社會準備。

傳統貨幣價值不再居於核心地位

在談到AI對經濟體系的影響時，馬斯克進一步指出，在高度自動化的未來，金錢的角色可能逐漸弱化。隨著AI與機器人成本下降並可大規模生產，各種物質需求有望透過自動化生產方式取得，讓傳統貨幣價值不再居於核心地位。然而，他也提醒，能源供給與物質資源仍會是限制因素，不會因AI全然消失。

特斯拉近年大力投入人形機器人開發，旗下「Optimus」計畫被視為公司下一個戰略支柱。馬斯克指出，人形機器人未來有機會成為全球最大產業，市場規模甚至可能超越智慧型手機，因為「幾乎每個人都會想擁有一台」。他認為，多家企業勢必投入這項技術，形成全球新興產業鏈，而不會僅由特斯拉獨占。

馬斯克強調，唯有人工智慧與機器人具備大規模普及能力，才能真正讓社會整體邁向富裕。他表示，當AI與人形機器人成熟後，有機會改善貧窮狀況，並重塑全球經濟結構，使「人人受惠」成為可能。

論壇期間，美國總統川普（Donald Trump）亦登台發表演說，並與沙烏地阿拉伯王儲兼總理穆罕默德（Mohammed bin Salman）共同現身。川普在論壇登場的前一天，才於白宮接待穆罕默德王儲，凸顯美沙雙邊關係持續升溫。

特斯拉4月已正式宣告進軍沙烏地市場

身兼特斯拉（Tesla）執行長的馬斯克，此前已多次與沙烏地高層接觸。今年5月，他在利雅德舉行的另一場美沙投資論壇上與穆罕默德王儲會面；而特斯拉今年4月也選在布傑里露台（Bujairi Terrace）舉辦發表會，正式宣告進軍沙烏地阿拉伯市場，顯示雙方在能源、交通與科技領域的合作持續深化。

論壇官網指出，「美沙投資論壇不僅是一場活動，更是一座重新定義兩國夥伴關係的橋樑」，並強調美國與沙烏地阿拉伯十年來在成長、創新與互信上的共同基礎，是推動本屆論壇交流的核心。

