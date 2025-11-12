貨幣市場基金重返債市！瑞士百達看好非投等債 3策略掌握降息週期
全球主要央行逐步進入降息循環，固定收益市場正邁向全新的結構性轉折期。法人認為，經歷2年多的高利率環境後，投資人將從「利率見頂」的階段轉向關注「收益重新配置」的新機會。在此背景下，部分貨幣市場基金的資金可望重返債市，而信用債券及私募信貸等市場的吸引力將進一步提升。
首度來台的瑞士百達資產管理信用債券與另類固定收益客戶投資組合經理團隊主管Gareth Payne指出，自2022年全球主要央行的劇烈升息為債市帶夾顯著的重新定價，固定收益資產吸引力大幅提升，全球投資級債指數殖利率約4％，高於MSCI全球高股息指數之股息收益率的3％，以及S&P 500指數股 息收益率1%。
此外，受惠於高利率環境，貨幣市場基金規模快速攀升。根據美國投資公司協會(ICI)9月底數據顯示，美國貨幣市場基金總規模已突破7兆美元，創歷史新高，反映出投資者在高利率環境與市場不確定性下，對短期、高流動性資產的偏好。
然而，隨著降息周期的展開，貨幣市場基金的吸引力可能減弱，龐大的閒置資金可望逐步回流信用市場，推動資金重新配置至其他高品質、短存續期的固定收益資產，帶動新一波投資契機。
僅需1%的資金流出貨幣市場，並流入債市，就可望带來約700億美元的潛在需求。
近年固定收益市場的結構性變化，正逐步打破「成熟市場穩定，新興市場波動」的傳紛印象。多數新興市場國家在通膨控制與財政紀律上顯著進步，政策可信度提升，使新與市場債券不僅在殖利率具吸引力，整體波動度也相對下降。
瑞士百達資產管理固定收益策略團隊認為，新興市場的基本面穩健、經濟成長副性強於成熟市場、通膨率正在回落以及美元疲軟等有利條件，使得新興市場富地貨幣債券(不含中國)和新興市場企業債券的投資價值備受看好，建議投資人可於防禦性的投資組合，適度參與這些收益的投資成長潛能。
公開市場債市之外，私募信貸市場也正成為固定收益領域不容忽視的新焦點。隨著企業融資環境分化、銀行貸款趨緊，更多企業開始尋求直接融資的管道。
瑞士百達資產管理憑藉瑞士百達集團的私人銀行資源，與在歐洲中小企業融資與信用分析的深厚經驗，持續發展私募信貸投資策略，可望在傳統市場波動時提供分散同險的效果。
此外，隨著主要央行接近降息周期，儘管信用環境仍穩定，但全球經濟成長仍顯疲軟，企業再融資與信用風險不容忽視，瑞士百達資產管理固定收益策略團隊建議，降息期間非投資等级債券的投資吸引力浮現，但投資人更須注重產業選擇與發債企業體質。
展望未來，非投資等級債券市場將更青睞高比重BB級債配置與著重主動管理。
百達全球非投資等級債為金管會核准具ESG篩選機制的債券基金，該策透過ESG條件篩選、聚焦於BB級債券強化違約風險控管。近一年績效達7.4％。
截至2025年9月底，投資組合券中，BB級債券比重約為5成；地區配置以美國為核心，並配置於英國、法國、義大利等國。
加續平均修正存續期僅2.99年、平均最差到期殖利率(YTW)為7.03%，適合追求較高息收且具備一定風險承受能力的投資者。
瑞士百達資產管理固定收益策略團隊，另外也推薦百達美元短中期債券策略，成分債的存續時間平均僅1年多，靈活配置政府債與企業債。
如果想要掌握降息帶來的資本利得，可考慮百達美元政府債券策略，成分債存續期相對較長。
展望未來12個月，瑞士百達資產管理固定收益團隊認為，整體信用市場基本面仍具支撐力，歐美經濟雖處放緩階段，但企業盈餘與財務狀況大致穩健，隨著通膨回落與央行貨幣政策逐漸轉向，債市有望受惠於降息環境帶來的市場流動性改善與資金回流，建議投資人可於投資組合中持續佈局具備長期配置價值的固定收益資產。
