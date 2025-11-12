貨幣市場資金轉入債市！ 百達投顧：債市場來說「恰到好處」

美股。資料照



全球央行進入降息循環，固定收益市場邁向全新結構性轉折期。百達投顧是出未來12個月債市展望，在基準情境下，美國和歐元區的整體經濟預計將保持低但正向成長 ，這對債市場來說「恰到好處」。信用市場在風險調整後的表現優於股票和主權價券。

百達投顧指出，關稅不確定性將持續，且不確定性將高於以往，因此需要持續評估其對經濟成長，通膨以及央行政策反應的影響。

從信用市場的基本面來看，百達投顧也指出，從自下而上的角度來看，信用市場指標仍然穩定，預計在未來幾個季度內，將保持穩定。儘管某些週期性產業和個別企業出現了一些疲弱跡象，但整體來看。平均發行人財務狀況仍然健康。

百達投顧說明，具有吸引力的殖利率推動了市場需求，過去幾季度債市基金流入強勁，隨著投資者從貨幣市場轉向債市，未來可能會有更多資金流入。且淨發行量預計掌控中。

