貨幣政策正常化 vs 持續凍結利率？ 日本通膨壓力炸鍋、央行陷入兩難

[Newtalk新聞] 日本十年期公債殖利率今（4）日飆升至 1.92%，為 2007 年（金融危機前）以來最高水準，三十年期公債殖利率更持續飆破歷史新高，一度達 3.445%，超越昨日的 3.425%。這數字使日本央行（BOJ）陷入兩難，公債殖利率持續走升恐加劇債市波動、推高日本政府的借貸成本，不利日本經濟成長及央行推行貨幣政策正常化。

過去一個月來，日本公債價格屢屢創新高。據日媒報導，因日銀總裁植田和男對 12 月實施升息擺出積極姿態、加上市場持續擔憂日本財政惡化，引發日債賣壓。若如市場預期升息，政策利率從現行的 0.5% 上調至 0.75%。

日本十年期公債殖利率至今（4）日已達 1.92%，為 2007 年（金融危機前）以來最高水準。 圖：MacroMicro

2024 年三月，日本放棄了「殖利率曲線控制」計劃，終結了世界上最後一個實施「負利率」的國家。該計劃讓 10 年期公債殖利率長期被限制於 1% 左右，開啟了日本貨幣政策正常化之路。

日本央行面臨難題

不過，《CNBC》指出，日本央行面臨了一個嚴峻的考驗：要麼堅持選升息政策，冒著公債殖利率上升、經濟進一步放緩的風險；要麼，維持低利率以支持經濟成長，但這可能進一步使原先高漲的通膨升溫（已連 43 個月高於日本央行 2% 的目標）。植田和男坦言，由於難以精確估算中性利率，利率最終應升至何種水準存在不確定性。

債券殖利率上升，意味著日本的借貸成本增加，這將進一步加劇該國的財政壓力。根據國際貨幣基金組織（IMF）數據，作為亞洲第二大經濟體，日本的債務佔GDP比重已接近 230%，位居世界第一。

此外，日本政府準備推出自 2020 年疫情以來規模最大的財政刺激計劃，以抑制當地生活成本，並支撐舉步維艱的日本經濟，這加劇市場對日本債務不斷膨脹的擔憂。

瑞士寶盛銀行亞洲固定收益研究主管 Magdalene Teo 表示，日本首相高市早苗因追加預算而將要發行 11.7 兆日圓（約2.45 億新台幣）新債，是其前任石破茂於 2024 年所發行債務的 1.7 倍。「這凸顯，日本政府在經濟刺激措施與維持財政平衡上面臨兩難」。

共同社報導，高市內閣將在 12 月 17 日前的國會臨時會期間，爭取在野黨支持追加預算案，若能順利通過，可望使日本政府提前實現國防預算達到國內生產總值（GDP）2% 的目標。

對日圓後市影響？

回顧去年八月，由於日本央行「鷹派」升息及美國宏觀經濟數據令人失望，以借便宜的日圓來進行的槓桿套利交易被解除，導致全球股市出現拋售潮，日經指數暴跌 12.4%，創下自 1987 年來最糟糕的單日表現。

套利交易是指利用日圓與他國貨幣的利差，以借貸利率較低的貨幣，投資於高收益資產，由於日本實施「負利率」政策，日圓為這類交易的主要融資貨幣。如今，日本公債殖利率上升，縮小了這項利率差，引發投資人對新一輪套利交易平倉和資金回流日本的擔憂。

然而，《CNBC》報導指出，2024 年金融危機重演的可能性不大。

「從全球角度來看，日、美利率差距縮小，降低了日元融資套利交易的吸引力，但我們預計不會重蹈 2024 年系統性崩盤的覆轍……反之，預計會出現間歇性波動和選擇性『去槓桿化』，尤其在日元走強加速融資成本上升下」，道富投資管理公司高級固定收益策略師 Masahiko Loo 認為，退休基金、人壽保險和 NISA（日本個人儲蓄帳戶）等零售資金的分配所驅動的結構性流動，是外國資金的主要來源，這些大規模資金要匯回可能性不大。

但從匯率來看，迄今日，日圓兌一美元暫報 154.88 日圓，已較兩天前的高點 157.89 日圓，走升近 2%。

針對日圓走勢，富邦金控首席經濟學家羅瑋先前於富邦財經趨勢論壇發表演說後受訪指出，日本政策動向可能出現「轉折時間點」，預估日圓可能於 156—157 附近築底，待日本央行就後續政策更清楚表態後，日圓兌美元有望回升，明年較高點可能落在 145—147 區間。但仍受明年景氣因素、各國政策訊號影響，尤其聯準會（Fed）的獨立性、各國對美的貿易與政策互動，短期內仍有波動。

