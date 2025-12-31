貨幣暴跌、物價飆升撐不住！伊朗爆發3年來最大抗議 民眾怒吼上街

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

伊朗近期因貨幣大幅貶值、生活成本飆升，引爆民眾強烈不滿。上週日（28日），伊朗多地爆發示威行動，被外界形容為近3年來規模最大的抗議浪潮。除了首都 德黑蘭，包括伊斯法罕、設拉子與馬什哈等主要城市，也陸續出現大規模群眾上街表達不滿。

上週日（28日），伊朗多地爆發示威行動，被外界形容為近3年來規模最大的抗議浪潮。（圖／美聯社）

根據《衛報》報導，社群平台流傳的影片顯示，示威民眾高喊「別害怕，我們在一起」以及「Azadi（自由）」，警方則身穿防暴裝備出動，並對人群施放催淚瓦斯，試圖驅散抗議者。

廣告 廣告

抗議導火線來自伊朗經濟急速惡化。伊朗里亞爾兌美元匯率近日一度貶至約142萬，創下歷史新低，進口商品價格隨之飆升。官方數據顯示，食品價格年增約72%，醫療用品也上漲約50%。此外，政府宣布將自伊朗新年（3月21日）起調高稅負，進一步加劇民生壓力。承受龐大壓力下，伊朗央行行長法爾津已於本週辭職；他2022年上任時，匯率仍約在43萬左右。

面對抗議聲浪，伊朗總統Masoud Pezeshkian 於週二（30日）指示政府傾聽民眾「正當訴求」，並承諾建立對話機制。他也在社群平台X上表示，人民生計是其每日關切的核心議題，政府將推動貨幣與銀行體系改革，以維持民眾的購買力。

外界也將此次示威與2022年震撼國際的抗議運動相提並論。當年，22歲的 Mahsa Amini 因被指違反著裝規定遭道德警察拘留，數日後身亡，引發全國性抗爭，被稱為「頭巾革命」，也成為近年伊朗社會動盪的重要轉折點。

更多FTNN新聞網報導

在悲傷中迎接2026！雪梨跨年煙火主秀前「默哀一分鐘」向槍擊案受害者致意

一晚能跨年三次！全球唯一「天選小鎮」就在澳洲 全鎮只住19人

比台灣早6小時迎新年！全球第一個跨年國家揭曉 這「太平洋島國」搶先進2026

