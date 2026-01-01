貨幣貶值一半、通膨高達40%！伊朗連日全國大示威釀1死

不滿高通膨的伊朗民眾連日示威，圖為12月29日在首都德黑蘭街頭的抗議群眾。美聯社



伊朗經濟不穩，高通膨引爆民眾怒火，連日示威，12月31日晚上造成一名男子死亡。這是近三年來伊朗最大的全國性示威。

伊朗商家自12月28日開始示威，抗議高通膨和貨幣貶值，全國動盪局勢進一步升級，伊朗西部洛雷斯坦省（Lorestan）庫赫達什特（Kuhdasht）的示威發生死亡事件。

伊朗國營電視台1日報導，死者是準軍事組織巴斯基（Basij）成員費德（Amirhossam Khodayari Fard），該組織經常被派往鎮壓示威，但路透社表示無法核實報導。

來自伊朗各地大學的商人、店家與學生已示威多日，並關閉數個主要大市集。政府31日宣布因天氣寒冷放假一天，關閉全國大部分地區。

根據人權人士新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency, HRANA），伊朗南部伊朗南部法爾斯省（Fars）馬夫達什特（Marvdasht）1日也有示威。

庫德族人權團體漢加波（Hengaw）則表示，伊朗西部的克爾曼沙（Kermanshah）、胡哲斯坦（Khuzestan）與哈梅丹（Hamedan）等省份，31日有示威者被拘留。

路透社報導，示威潮讓伊朗政教合一的統治者面臨關鍵時刻。西方長年制裁使伊朗經濟元氣大傷，通膨高達40%，去年6月以色列和美國分別空襲伊朗，核基礎設施與軍事領導階層遭受重創。

伊朗貨幣里亞爾兌美元匯率去年貶值約一半，12月的通膨率達到42.5%。

德黑蘭當局以提議對話來回應騷亂，這比以往大多數動亂時採取的方式更具和解性，不過民運人士同時也通報街道出現大批警察。

伊朗政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）1日表示，當局將與工會與商人代表進行直接對話，但未提供細節。

「伊朗人權者」（HRANA）通訊社31日晚間表示，各城市都有大量安全部隊，部分地區出現逮捕、槍擊與衝突狀況。國營媒體表示，學生在示威期間被拘留後獲釋。

巴斯基是效忠於伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的志願準軍事力量，隸屬於伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。

革命衛隊在聲明中表示，有13名民兵成員受傷，並指責參與庫赫達什特示威的人「利用民眾抗議情緒」。

許多伊朗社群用戶對質疑政府關於示威的說法，一段在網路上廣泛流傳、但路透社無法立即核實的影片似乎顯示，示威者試圖將一名受傷者送上救護車。

伊朗當局近年數次鎮壓涉及高物價、乾旱、女權與政治自由等議題的抗議活動，通常採取嚴厲的安全措施與大規模逮捕行動。

然而，針對最新一波示威潮，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）採取罕見回應，表示已要求內政部長聽取示威者的「合法需求」。

