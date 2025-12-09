貨攬業者：海運需求保守 空運受惠AI持續熱絡

（中央社記者江明晏台北9日電）貨攬業者台驊指出，海運運能供給偏多，需求回升有限，運價維持低檔；空運在伺服器、鋼鋁貨品與年終備貨需求下穩健。中菲行表示，跨太平洋航線空運旺季強勁，AI伺服器及高科技產品需求熱絡；海運則要觀察庫存回補與紅海情況。

台驊控股11月合併營收新台幣15.98億元，月成長7.34%，年減25.61%，主要反映今年全球運輸市場價格較去年同期走低，加上部分產業在關稅與貿易政策變動下調整出貨節奏，營收較去年同期下滑；累計前11月合併營收191.3億元，年減18.27%。

廣告 廣告

台驊表示，全球海運市場需求仍偏保守，運能供給偏多，使主要航線運價維持在較低水位，持續服務半導體、汽車零組件與民生用品等產業客戶，帶動11月營收呈現小幅成長。

空運方面，台驊表示，受感恩節與年底耶誕節前備貨需求帶動，空運市場整體貨量回升；台灣伺服器相關出貨維持強勁，大陸部分鋼鋁類貨品改以空運運輸，使市場需求提升；承作的航太零組件、高階電子及封測設備等產業貨源保持穩健表現，電商貨量同步增加，使11月空運市場增溫。

中菲行11月營收26.1億元，年減7%，較10月增加11.9%，為今年單月營收新高。受空運、海運同步成長帶動，貨運量較去年同期成長近2成，較10月增加逾1成，但運價較去年同期下降；累計前11月空運、海運貨運量較去年同期成長約2成，合併營業額達266.8億元，年增5.8%。

在空運市場方面，中菲行表示，跨太平洋航線旺季動能強勁，黑色星期五與感恩節促銷拉動，運往美國的電商貨量顯著攀升；加上AI伺服器及高科技產品需求熱絡，推升台北、香港、首爾、東京成田及新加坡等重要轉運樞紐的艙位使用率。

中菲行表示，亞太區內航線仍相當活絡，特別是中國與東南亞之間，隨著原物料在區域內移動，貨量維持穩定；儘管市場普遍預期明年整體環境會較為溫和，多數航空公司預期2026年的合約運價很可能與今年相去不遠。

在海運市場方面，中菲行指出，影響產業前景的兩大不確定因素仍待觀察，第1是庫存回補進度，第2為紅海、蘇伊士運河航線的恢復情況。市場目前已進入傳統農曆新年前的淡季，船公司雖透過削減航班與安排空班航行調整供給，但艙位收縮對運價支撐有限，整體市場仍偏弱勢。（編輯：張良知）1141209