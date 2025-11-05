貨架空蕩蕩！好市多「知名咖啡」折百元 婆媽讚：好喝不苦

美式賣場好市多是許多民眾生活採買的熱門店家，店內也會定時推出商品折扣。近日就有網友分享知名S牌咖啡在特價，架上完全被搶購一空。文章曝光後，其他民眾紛紛留言「好喝特價就買」、「我去看只剩一排，還想說是不是沒了」、「好喝不苦」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，可以看到S牌即溶咖啡，原價499元，現在特價折100元，內含30包，每包為2.3公克。她稱，看到空架就知道自己沒誇張，能用399元買到S牌咖啡真的划算，一盒30包，能夠喝一個月，特價到本月9日。

對此，其他民眾表示，「就好喝的即溶咖啡」、「這價錢真的可以多買，之前一盒快500元」、「明天就去看！希望還有貨」、「這款我蠻喜歡的」、「即溶方便啦，在車上想喝隨時可以泡」、「真的很便宜」、「都加牛奶一起泡」、「冷泡，比較好喝」、「趁特價結束前再去補一波」、「好喝不苦」、「就是愛S牌」、「加上兩球冰淇淋就變漂浮咖啡」。

不過也有人持不同看法，「直接買豆子不就好了」、「沒有特別喜歡即溶咖啡」、「喝過一次覺得還好」、「讚美太過了，口味偏普通」、「我只買早餐豆咖啡色的那袋、現在都快900元了」、「口味普通，拿來提神而已」。

