貨櫃三雄12日帶量齊漲並中止連3跌 長榮漲幅達3.3%居冠

12日台股在權王台積電(2330)點火撐盤下，加權指數呈現震盪走高格局，指數於午盤前收復28000點整數關卡以上，並維持至尾盤，不過於收盤前再度出現大筆賣單，將上漲指數拉回，收盤時指數下跌162.14點、收在27947.09點，守住了5日與月線置，但10日線未能收復，總成交值為5723.68億元。櫃買市場指數也是開高走高，終場指數上漲2.12點、收在258.82點，總成交值為1259.59億元。

航運類股12日展現多頭氣勢，貨櫃三雄股價量齊揚，並呈現帶量反彈格局，主要係受萬海公布Q3財報，且獲利表現亮眼，單季稅後淨利為116.39億元，每股盈餘(EPS)為4.15元、季增992%、年減36.8%，單季EPS就賺贏上半年。在看好Q4航運旺季來臨與11月調漲北美運價下，貨櫃三雄股價均開高震盪走高，漲幅互有領先，至終場以長榮的漲幅最大，股價上漲6元、收在186元，成交量達13705張。

萬海與陽明股價表現也不俗，至終場股價分別上漲2.5元與1.4元，分別收在81.6元和54.1元，成交量以萬海最多達2.92萬餘張，陽明也有1.81萬餘張

理周投研部表示，根據研究報告顯示，預估今年全年運力供給增長6.8%，貨櫃船租船市場整體維持強勁且租金仍處於高位。除此，新船交付表現活躍，拆船業務處於低迷，顯示航運市場需求表現強勁。現階段進入Q4傳統航運旺季，加上美中貿易休兵並互降關稅、取消港口船舶費，且11月起調漲北美運價等利多因素，對航運貨櫃三雄Q4營收獲利表現將啟正面作用。

截至11日止，外資與主力連續3日賣超長榮分別達10106張及9053張，投信也是連續18日賣超共計12787張，僅自營商單日買超35張。

理周投研部表示，以長榮12日收盤價186元計算，僅收復5日線及季線位置，且自5日線至月線的乖離率維持在-2.54%至-3.64%的偏低區間，顯示目前股價仍處於低檔，後續在業績反映與量能配合下，股價仍有再向上成長的機會，並且有望進一步挑戰本月6日盤中拉上190.5元的高點，短線操作可於股價拉回時，尋找適當買點進場。

