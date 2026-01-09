貨櫃三雄2025年營收下滑 迎農曆年前小旺季

（中央社記者江明晏台北9日電）貨櫃三雄2025年12月、全年營收出爐，普遍較2024年下滑約1到2成，業者指出，預期1月中旬後，市場需求會進一步增加，反映農曆年前出貨小旺季。

長榮海運公告12月合併營收新台幣307.06億元，月增11.12%、年減19.6%，2025全年合併營收3790.44億元，年減18.23%。

長榮海運表示，受惠整體海運市場運費走揚，及農曆年前歐美備貨需求陸續釋出，帶動整體營收成長。

長榮海運後續將密切關注全球經貿環境變動及地緣局勢發展，並視各航線市場需求及港口作業狀況，機動調整船隊部署與艙位配置，持續為客戶提供最優質與穩定的服務。

陽明海運12月合併營收132.4億元，月增幅4.14%、年減23.24%，2025年營收1637.53億元，年減26.55%。

陽明表示，海運市場持續波動，遠歐、亞洲區間航線運費上揚，使合併營收增加。

觀察市況，陽明指出，2025年12月東南亞製造業活動持續擴張；中國、日本受惠於需求改善，重返擴張區間，美國及歐元區景氣仍持續低迷。預期2026年全球經貿發展將溫和成長，地緣政治風險升溫仍可能對全球經濟成長與貿易活動帶來壓力。

陽明指出，短期各航線市場如亞洲區間、亞洲往歐洲地中海美國等需求穩定，但市場艙位供給充足，運價相對持平，預期1月中旬後，市場需求會進一步增加，反映農曆年前出貨小旺季。

萬海航運12月合併營收120.79億元，月增11.28%、年減15.66%，2025全年營收1403.54億元，年減13.25%。

萬海指出，運價指數上揚帶動營運，價量水準皆較11月持續提升，呈穩健向上態勢。目前市場氛圍樂觀穩定，今年農曆春節與穆斯林齋戒月皆落在2月中旬，隨各地工廠於節前集中出貨，預期1月將延續一波運量高峰。在供需結構尚屬平衡的情況下，運價可望呈現溫和成長趨勢。

台驊控股12月合併營收16.62億元，月成長4.02%、年減18.83%，2025年合併營收207.93億元，年減18.31%。

台驊指出，依目前市場觀察，1月上旬亞洲出口至美國及歐洲航線仍處於供需調整階段，市場價格出現回升跡象，但需求尚未完全跟進，短期走勢呈現波動整理。近期航行條件出現緩和跡象，市場運力配置逐步調整，使可用運力略有增加；同時，新船持續交付，整體運力成長速度仍高於實際貨量需求。（編輯：林家嫻）1150109