貨櫃再爆搶艙潮 運價大漲…長榮、陽明、萬海利多

2026年全球貨櫃輪市場迎開門紅，因應農曆年前趕工出貨潮，元月貨量大增，市場再現搶艙效應，航商喊漲GRI（綜合費率附加費），北美線GRI元月起加收後，換算運價漲幅近三成，歐洲線則達四成。長榮 （2603）、陽明及萬海開春業績先報喜訊。

國內的物流業者指出，元月起，大型航商開始搶攻農曆年前趕工、搶運商機。根據統計各家業者的漲幅，普遍元月起將實施的GRI換算價格漲幅，約上漲三成至四成。業界也指出，北美線的艙位供給相對偏緊，後續在價格與配艙彈性較小，價格波動會比較大。

最新的報價顯示，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2,188美元，元月起加收GRI之後，美西線的價格約漲到3,000–3,100美元；至於遠東到美東運價每FEU達3,033美元，美東線加收GRI後，價格來到3,800–3,900美元。

遠東到歐洲運價12月底時的價格每TEU（20呎櫃）達1,690美元，加收GRI後，價格來到2,800–3,000，漲幅最大；遠東到地中海運價每TEU達3,143美元，GRI加收較不明顯。

上海集裝箱出口運價指數（SCFI）在12月已經出現連續三周上揚，而且是四大航線全面攀升走勢， 綜合目前市場需求走勢研判，華人農曆春節前運價維持上行格局，不少船公司都已經宣布2026 年元月起調整GRI。

物流業者也不諱言的指出，元月初有望順利加收，但加收期間能支撐多久，還要看大陸及東南亞地區趕工出貨量能是否延續。

2026年因應美國推動對等關稅變化，全球各大廠商也開評估生產基地的移動，除回到美國生產外，還有各種備案開始推動，未來貨量會流向有關稅優勢的東南亞地區。

另外，因應美中關係變化，大陸移往東南亞的貨量也不斷增加，這樣的變化，讓亞洲區間航線需求量更旺。

此外，美國耶誕節及新年假期的銷售都比零售商預期還好，各大零售商之前擔心關稅衝擊買氣，都是採取低庫存方式，銷售傳佳音後，元月開始補庫存的需求潮將再起。正因如此，華人農曆年前需求提前被催動並開跑，北美線、歐洲線的漲勢提前啟動。

