貨櫃垂發系統上甲板不夠 中國「商用武庫船」出現無人機、彈射系統

〔記者陳治程／綜合報導〕社群媒體日前流傳中國網友在港邊捕捉到一艘噸位龐大、且搭載多具飛彈垂直發射及近迫防禦系統的「商船武庫艦」，引發議論；而該艦近日再度被捕捉到新裝備現身，不過，這些裝備竟是無人機與「電磁彈射系統」，其動機與實戰能力再度成為外界關注焦點。

《美國海軍學會新聞》(USNI News)7日報導，一艘名為「中達79」的大型商船，日前在上海滬東一帶被目擊，且鄰近中國解放軍076型兩棲突擊艦「四川號」，而這艘商船在去(2025)年底就從因被捕捉到搭載垂直發射系統(VLS)、近迫防禦系統(CIWS)以及誘餌發射器等武器裝備而廣受議論，甚至被外媒認定是有區域防空能力的「商船武庫艦」、「巡邏艦」；而該艦在近日又被拍到裝了新東西。

報導引述社群公開情報寫道，「中達79」商船今(2026)年初被網友目擊，除先前辨識出的垂直發射系統外，竟出現了近似「忠誠僚機」的無人定翼機，以及一具長型的輪式電磁彈射軌(EMALS)；報導指出，解放軍去(2025)年九三閱兵時曾公開展示新型的戰術無人機，被認為是強化海上空中兵力投射的關鍵儎台，而今出現在商船上，使其不只是「武庫艦」，更有可能兼具「無人機母艦」的身分。

不過，僅管中國解放軍長期發展軍民兩用船，並不排除投入日後潛在的攻台行動上，但報導也指出，解放軍是否會將這樣的武器配置普及至各商船上，還有待觀察。

