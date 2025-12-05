貨櫃火災煙霧竄天！12輛廢棄機車成火種 金門港口「20分鐘控制」無人傷

港口貨櫃火災引發恐慌，金門料羅港於4日下午兩點多突發貨櫃起火事件，濃煙竄天，嚇壞現場民眾。起火貨櫃內裝有12輛廢棄機車及電動單車，疑因汽油殘留、線路老化或電池問題引發火災。消防單位迅速出動七輛消防車、11名消防人員趕赴現場，僅花20分鐘便控制火勢，所幸無人傷亡，但事件凸顯廢棄電動車若未妥善處理電池，存放於高溫或密閉環境中如同不定時炸彈。

碼頭貨櫃突竄火！廢機車、12電動車全燒毀。（圖／TVBS）

事發當天，港口原本藍天白雲的美景瞬間被黑色濃煙遮蔽。現場民眾紛紛拿出手機記錄這驚人的一幕，只見貨櫃整個燃燒起來，從縫隙中還能看到內部熊熊火光，黑煙不斷竄出。消防隊抵達現場後立即拉起水線展開救援，雖然成功撲滅火勢，但貨櫃上留下明顯的燒焦痕跡，內部金屬結構已被燒得只剩骨架，變成一堆破銅爛鐵。

金門縣消防局第二大隊大隊長董紀瑋表示，消防人員獲報後立即派遣七輛消防車和11名人員前往搶救，義消也在第一時間趕到現場。為確保安全，他們將周邊貨櫃堆置區拉上警戒線避免民眾靠近，並立即部署水線進行火勢搶救，以水霧與大量的水線持續灌救降溫，防止火勢向外繼續延燒。整起火警歷時約20分鐘即將火勢有效控制，受損面積約10平方公尺。

料羅碼頭作為金門重要的海運物流樞紐，周邊貨物與車輛進出口頻繁。調查發現，起火的貨櫃內放置了12輛廢棄機車及電動單車，初步懷疑可能是汽油殘留、線路老化所致。此外，車內可能還有未完全放電的電池，在高溫、碰撞或短路的情況下，電池爆炸造成火勢迅速延燒。

雖然此次事件幸未造成人員傷亡，但專家提醒，這些廢棄電動車若未先將電池取出另外處理，長期存放在高溫或密閉環境中，就像是一顆不定時炸彈，隨時可能引發危險。此事件也再次提醒大家對於電動車電池的處理必須格外謹慎，以避免類似意外再次發生。

