貨櫃航運市場隨紅海局勢持續動蕩

波羅的海交易所（Baltic Exchange）八日指出，貨櫃航運市場隨著紅海局勢持續動蕩，目前尚未有航運公司正式向市場宣佈將恢復常規紅海航線。但如果明年初恢復通行，將會顯著改變遠東出口至歐洲、地中海及美國東海岸的航線格局，帶來更短的航程及更頻密的班次。

波交所分析，進入十二月以來，FBX01（中國/東亞-美國西海岸）運價較上上周上漲三九六美元，但仍低於十一月初近三千美元的水平，上周收在二○七九美元。FBX03（中國/東亞-美國東岸）周環比上漲一四○美元，但較十一月初仍下跌五六八美元，上周收於二九三四美元。FBX11（中國/東亞-北歐航線）基本持平，上周僅上漲六十三美元，收於二四七四美元，較十一月初僅低三十七美元。FBX13（中國/東亞-地中海航線）上周上漲四七六美元，收於三三五八美元。