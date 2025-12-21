貨櫃航運現貨運價單週大漲一成二航商重新掌握定價主導權

據英國航運相關網站引述，航運諮詢機構德魯里最新公布世界貨櫃運價指數，全球貨櫃航運現貨運價近一週大幅上揚一成二，每四十呎貨櫃平均運價升至二千一百八十二美元，連續第三週走高，顯示航商成功在跨太平洋及亞歐主要航線扭轉之前跌勢，重新奪回運價主導權。

分析師指出，此次反彈引人關注，主因在於前一週跨太平洋去程航線運價才剛跌至今年一月以來次低水準。上週跨太平洋航線成為帶動漲勢主力，其中，上海至紐約航線運價單週大漲一成九，升至每TEU三千二百九十三美元；上海至洛杉磯航線亦上漲一成八，來到每TEU二千四百七十四美元。值得注意，儘管航商已宣布本週跨太平洋航線將實施十個航次取消，但運價仍明顯上揚，顯示實際貨量需求表現優於市場對減班的預期。

亞歐航線同樣展現強勁走勢。上海至熱那亞航線現貨運價上漲一成，達到每TEU三千三百一十四美元；上海至鹿特丹航線也增加八％，升至二千五百三十九美元。該航線已連續三週維持穩定或上升態勢。

德魯里指出，亞歐航線持續走強，反映近三年逐漸成形的季節性結構轉變。該機構觀察到，十二月需求呈現雙位數的月增幅，年底穩定貨量已逐步成為市場新常態。

隨著二○二六年農曆新年落在二月，航商已提前掌握早期訂艙需求，德魯里預期未來一週運價仍有小幅上調空間。

據十二月十一日指數數據，當時跨太平洋運價仍持續下滑，上海至洛杉磯航線運價一度下跌七％，降至每TEU二千一百零三美元；即便航商加大航次取消力道，仍難以彌補貨量不足的結構性問題。

德魯里當時在其「Container Capacity Insight」中指出，航商透過取消航次支撐運價策略，因缺乏足夠貨量而成效有限，並直指市場面臨「根本性的貨量問題」，主因為聖誕節相關貨品多已於十一月提前出貨。

短短一週內運價急速反彈，再次凸顯貨櫃航運市場的高度波動性。隨著季節性需求變化、運力調控策略，及地緣政治因素持續影響主要航線，全球貨櫃運價走勢仍充滿不確定性。