貨櫃船帶動 10月液化天然氣燃料船訂單激增

根據英國航運相關網站引述，挪威船級社（DNV）所屬「替代燃料觀測平台（Alternative FuelsInsight）」最新數據顯示，儘管全球減排規範不確定性仍持續影響造船業氣氛，今（二○二五）年十月共有三十艘採用替代燃料推進的船舶獲得新訂單，顯示在第三季表現低迷後，市場於十月明顯回升。

其中以液化天然氣（LNG）為燃料船舶占絕對領先地位，單月新增二十六艘訂單，且全數來自貨櫃船領域，其餘四艘則為甲醇燃料船，其中三艘為油輪。

廣告 廣告

該平台分析，儘管十月出現回升，但整體年內表現仍相對疲弱。統計顯示，二○二五年前十個月全球共新增二百二十二艘替代燃料船訂單，僅為去年同期訂單量五十二％。其中，LNG燃料船仍居領先地位，占所有替代燃料船訂單六十七％，達一百四十七艘；甲醇燃料船以四十七艘居次；液化石油氣（LPG）燃料船十九艘，氨燃料船五艘，氫燃料船則為四艘。

貨櫃船目前已成為替代燃料船主要推動力，占今年所有新訂單的六十五％。

除船舶訂單，替代燃料相關基礎設施投資也同步推進。十月新增四艘LNG加注船，及兩艘可供應甲醇與生物燃料加注船，儘管這些船舶未被列入替代燃料船統計，但顯示市場對支援新型燃料船隊的持續承諾。

DNV海事全球脫碳化總監史蒂芬納托斯（Jason Stefanatos）表示，今年十月表現令人振奮，顯示市場在經歷數月低潮後出現復甦跡象。他認為，無論是船舶訂單還是燃料供應基礎設施投資，十月數字都較前期改善。雖然總量仍低於去年，但須注意今年整體新造船市場原本就偏弱。

Stefanatos指出，國際海事組織（IMO）減排政策的確定性仍是影響航運市場情緒的關鍵因素。他曾指出，由於IMO「淨零排放框架（Net-Zero Framework）」中關於燃料全生命週期評估細節尚未明確，許多船東仍採取觀望態度。

IMO原訂於今年十月表決通過「淨零框架」，但因美國、沙烏地阿拉伯等國施壓，決議延後一年，預計將於明（二○二六）年十月再行表決。該框架主要為二○五○年實現國際航運淨零排放，並建立全球首個航運碳定價機制，預估自二○三○年起，每年可創造約一百五十億美元收入。

Stefanatos指出，雖然監管不確定性尚未完全排除，但海運業脫碳進程仍在持續推進。目前貨櫃航運領域仍扮演領頭羊角色，貨主、金融機構及船東等多方力量正共同推動能源轉型，顯示產業對清潔燃料承諾依舊堅定。

IMO所排定的時程，將於二○二六年四月二十日至二十四日召開技術工作小組會議，隨後於四月二十七日至五月一日舉行第八十四屆「海洋環境保護委員會」會議，屆時將再度討論全球航運脫碳政策與相關實施細則。