貨櫃船新造訂單創新高 航運市場面臨供給過剩

根據英國航運相關網站表示，隨著新造船訂單規模持續攀升，全球貨櫃航運市場正面臨潛在的供給過剩壓力。航運情報機構Linerlytica指出，目前全球貨櫃船訂單總量已達一千一百六十一萬TEU，占現有船隊運力的三十四點八％，遠超正常船隊汰舊換新的需求水準。

這份報告顯示，二○二五年貨櫃航商下單動能異常強勁，全年共訂造六百三十三艘貨櫃船，合計運力約五百零八萬TEU，不僅超越二○二一年與二○二四年歷史高點，也在近期中遠海運集團與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）追加訂單後，正式刷新年度紀錄。相較之下，二○二四年全年訂單規模為四百七十七萬TEU，二○二一年則為四百七十四萬TEU。

Linerlytica警告，這波大規模擴張「在未來四年內恐引發供給過剩的陰影」，市場關注焦點在於，實際貨量成長是否足以消化預計於二○二九年前陸續交付的大量新增運力。

從造船市場分析，中國大陸造船廠依舊主導全球新船訂單，即便美國持續對中國造船產能表達關切，中國造船廠仍承接四百九十七艘訂單，占總艘數近八成，合計三百六十六萬TEU，占整體運力約七成二。南韓造船業則有所回溫，市占率由二○二四年的一成一，提升至二○二五年的二成七，新增運力約一百三十五萬TEU。

短期市場方面，貨櫃運價仍處於高度波動狀態。航商於十二月初嘗試推升運價未果後，於中旬再度發動新一波漲價行動，但成效有限。上海出口貨櫃運價指數（SCFI）一度單日上漲七點八％。

展望二○二六年，Premier Alliance宣布，將自四月起新增兩條橫跨太平洋美西航線，並升級一條亞洲︱北歐航線。不過，基於安全風險考量，相關航線仍將維持繞行好望角，而非恢復通行蘇伊士運河。

在新船訂單屢創新高、需求成長前景仍不明朗、航商競爭日益激烈背景下，市場普遍認為，未來數年貨櫃航運產業恐將迎接新一波結構性調整，能否順利吸收龐大的新增運力、避免運價長期低迷，將成為航運業者與市場分析師共同關注的關鍵議題。