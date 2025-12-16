貨櫃車扯斷電線桿女騎士摔車 三峽白雞山區600戶停電

〔記者吳仁捷／新北報導〕三峽白雞山區今天一早驚傳一輛貨櫃車無視限高，勾住電線後拉斷水泥電線桿，電線桿腰折及廿餘條電線垂在半空中，影響通行，更險些砸中後方一名女騎士，造成她摔車受傷。警方到場，被離譜一幕嚇壞，趕緊將女騎士送醫並封路，三峽市區往白雞、竹崙及插角交通暫時中斷，更造成添福、嘉添600戶停電，警方對肇事龔姓駕駛酒測，雖無酒精反應，但將面對台電、新北市政府等單位、機關求償。

新北市消防局今上午7時6分獲報，三峽白雞26號，一輛35歲龔男駕駛的貨櫃車無視限高，行經該路段拖曳整座位於電線桿上的電線，導致電線桿腰折，造成後方一名五十餘歲蘇姓女機車騎士受傷，所幸未遭斷裂電線桿擊中，但遭墜落電線阻攔摔車，所幸意識清醒，手腳擦傷，送醫救治無大礙；警方獲報，派出六名警力協助移除纏繞貨櫃車上的電線，並在事故兩側指揮交通。

台電人員目前趕抵現場搶修，三峽義消分隊隊員吳昇翰恰巧途經，也協助通報消防、警方，加入現場搶救，發現災害範圍侷限，幸無大傷情事，也透過警方、區公所等相關單位，提醒民眾改道；吳昇翰與義消們勘災時，發現除交通受阻、停電，發現受災區域連里內廣播器材也損壞，通報區公所及當地里長，呼籲停電或故障期間，有重要事件通報，需改由挨家挨戶通知或電話，提供民眾知悉。

