貨櫃車擦撞雙載機車 菲籍移工與女乘客慘遭車輪輾過爆頭雙亡

省道台一線高雄路竹段今天上午發生貨櫃車擦撞機車釀2死車禍。讀者提供

省道台一線高雄市路竹區中山南路今（19日）發生貨櫃車擦撞機車釀2死車禍。30歲菲律賓籍男移工騎機車載著一名女子行經該路段時，疑似因車道縮減與貨櫃車擦撞，兩人倒地後隨即被貨櫃車車輪輾過，當場爆頭身亡。警方正循線追查兩名死者身分，並釐清詳細車禍肇事原因。

警方初步調查，上午9時許，30歲菲籍男子騎乘普通重型機車，載著一名女性乘客（身分仍待清查）行駛南下車道，經過中山南路車道縮減路段時，與同向由32歲方姓男子駕駛的貨櫃車發生側撞。機車倒地後，兩人不幸被捲入大貨車輪下，導致悲劇發生。

警方指出，方姓駕駛沒有酒駕，至於兩名死者確切身分及詳細肇事責任與確實原因，仍有待交通大隊進一步釐清。警方呼籲，民眾騎乘機車應盡量遠離大貨車視線死角，並隨時注意周遭車況，以免發生憾事。

省道台一線高雄路竹段今天發生貨櫃車與機車擦撞釀2死事故。讀者提供



