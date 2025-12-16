貨櫃車無視限高扯斷電線桿！女騎士摔車送醫 三峽近600戶停電

曳引車無視限高行駛，勾住電線後拉斷水泥電線桿，造成後方女騎士摔車送醫。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市三峽區今日清晨發生一起交通事故，一輛貨櫃車無視限高行經白雞山區，勾住電線後拉斷水泥電線桿，不僅影響通行更險些砸中後方女騎士，造成女子摔車送醫，更導致添福、嘉添近600戶停電，台電及相關單位接獲通報後立即派員到場搶修。

35歲龔姓司機今日上午駕駛貨櫃車行經三峽白雞路26號前，疑似因車身高度或行駛角度問題，不慎勾扯到路旁電線，造成電線桿承受不住拉力而倒塌，後方51歲蘇姓女騎士遭墜落電線阻攔摔車，手腳多處擦挫傷，所幸未遭斷裂電線桿擊中。

警消獲報後迅速趕抵現場，第一時間將受傷女騎士送往恩主公醫院治療，所幸僅為輕傷，意識清楚並無生命危險，警方派出6名警力協助移除纏繞貨櫃車上的電線，並在事故兩側指揮交通。

經量測大貨車高度發現，大貨車高度為4.2公尺，超高0.2公尺，將依照規定開罰，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。警方對肇事龔姓駕駛酒測，雖無酒精反應，但將面對台電、新北市政府等單位、機關求償。

電線桿倒塌後導致周邊供電設備受損，造成添福、嘉添等地區共約596戶停電，對當地居民的日常生活與商家營運造成不小影響，台電及相關單位接獲通報後立即派員到場搶修，目前正全力排除障礙並進行電力修復作業，預計於今日下午5時前恢復正常供電。

