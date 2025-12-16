貨櫃車一勾全區黑！三峽清晨驚傳拉倒電桿 近600戶大停電

曳引車扯倒電桿596戶瞬間停電、女騎士無辜受傷。（圖 ／翻攝畫面）

新北市三峽區16日清晨發生一起離奇又驚險的交通事故，１名35歲龔姓貨櫃車司機，上午7時8分左右駕駛曳引車行經白雞路26號前路段時，疑似因車身高度或行駛角度問題，不慎勾扯到路旁電線，瞬間造成電線桿承受不住拉力而倒塌，現場一片混亂，還波及無辜用路人。

事故發生當下，51歲蘇姓女騎士正行經該路段，因電線桿倒塌及相關碎裂物影響，造成其手腳多處擦挫傷。警消獲報後迅速趕抵現場，第一時間將受傷女騎士送往恩主公醫院治療，所幸僅為輕傷，意識清楚並無生命危險，讓人稍感寬心。

電線桿倒塌後導致周邊供電設備受損，造成添福、嘉添等地區共約596戶停電，對當地居民的日常生活與商家營運造成不小影響，台電及相關單位接獲通報後立即派員到場搶修，目前正全力排除障礙並進行電力修復作業，預計於今日下午5時前恢復正常供電。

事故現場的正義街目前雙向道路均無法通行，警方已派遣6名警力進行交通管制與疏導，提醒用路人提前改道，避免塞車與危險發生。至於詳細肇事原因，是否涉及車輛高度限制、標示不清或人為疏失，仍有待警方進一步調查釐清。

