貨物稅減徵效應浮現 電動機車市售比連3月下滑

【記者趙筱文／台北報導】台灣機車市場近3個月出現明顯結構變化。最新11月掛牌數據顯示，電動機車市售比已從9月的8.77%降至7.59%，連續三個月走低。台灣智慧移動產業協會（SMAT）今（2）日指出，《貨物稅條例》修正讓「新購燃油機車」享有減徵貨物稅優惠，搭配燃油品牌積極促銷，使市場明顯向燃油傾斜，已對多年推動的運具電動化造成倒退，恐衝擊政府2050淨零目標。

SMAT理事長邱俊榮表示，《貨物稅條例》在8月29日修正通過後，基層電動機車行第一時間就反映影響重大，直言可能是「壓垮駱駝的最後一根稻草」，呼籲政府同步提出電動運具補強方案。然而三個月來未見任何政策回應，銷售數據更證實產業憂慮並非杞人憂天。他強調，若缺乏穩健政策支持，台灣運具電動化的減碳成果將可能一夕倒退。

面對目前衝擊，SMAT提出三大政策建言，分別為環境部應恢復新購電動機車補助，降低首購族取得低污染運具的門檻；財政部應推動「綠色扣除額」，將電動汽機車購置與使用成本納入個人綜所稅特別扣除額，提升民眾採用意願；以及作為運具電動化主責機關的交通部，應明確訂定機車製造商的電動機車銷售比，讓業者共同承擔減碳責任，加速轉型等三點。

SMAT強調，電動化政策必須穩定、明確且具延續性，「葫蘿蔔與棒子」並行，才能避免市場因政策搖擺再度停滯，並確保台灣能持續朝2050淨零排放目標邁進。

