貨物稅減徵重創電動機車銷量 台灣智慧移動產業協會急發聲

台灣智慧移動產業協會(SMAT)今天指出，《貨物稅條例》修正後，讓「新購」燃油機車獲得減徵貨物稅的優惠，加上燃油機車廠大打價格戰，導致近期機車市場的銷售結構正向燃油機車傾斜，直言運具電動化成果「倒退嚕」。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕貨物稅減徵衝擊電動機車銷量，台灣智慧移動產業協會(SMAT)今天指出，《貨物稅條例》修正後，讓「新購」燃油機車獲得減徵貨物稅的優惠，加上燃油機車廠大打價格戰，導致近期機車市場的銷售結構正向燃油機車傾斜，直言運具電動化成果「倒退嚕」。

面對當前深受衝擊的電動運具產業，SMAT 提出3項關鍵政策建言，一、由環境部恢復新購電動機車補助，降低首購族取得低污染運具的門檻；二、由財政部推動「綠色扣除額」制度，將購置與使用電動汽機車的支出納入個人綜合所得稅特別扣除額，以提升民眾採用綠色運具的誘因。

廣告 廣告

三、是作為「運具電動化及無碳化」主責機關的交通部，應明確訂定機車製造商的電動機車銷售比，讓產業共同承擔減碳責任，加速台灣運具轉型進程。

SMAT表示，電動機車領牌數從9月開始已經連續3個月下滑，占全台機車銷售市佔率從9月的 8.77%下滑至11月的7.59% ，亟待政府提出具體配套政策，以補強新購燃油機車減徵貨物稅之後造成的缺口，避免政府的 2050 淨零轉型目標受到影響。

台灣智慧移動產業協會理事長邱俊榮表示，「 8 月 29 日《貨物稅條例》修正通過，基層電動機車行馬上就向協會反映，這將會成為「壓垮駱駝的最後一根稻草」，所以大聲向政府疾呼，應同步對電動運具提出配套政策，能減緩衝擊。

然而3個月過去，未見政府有任何回應，從銷售數字來看，證實SMAT與基層電動機車行絕非杞人憂天，再次呼籲政府盡速提出具體且有延續性的配套政策，避免過去多年所累積的運具電動化進程與減碳成果一夕倒退。

SMAT 強調，政府的政策必須穩定、清晰且具延續性，胡蘿蔔與棒子雙管齊下，台灣的運具電動化進程才不會因政策搖擺而再度停滯，台灣也才能向 2050 淨零目標衝刺邁進。

【看原文連結】

更多自由時報報導

傳台積電A16製程第1個、也是唯一客戶 不是蘋果而是它

10種只能在Costco購買的電子產品 原因是真的省下大筆錢

南韓也降了！美證實關稅調降至15％

加密貨幣大跳水 麻吉大哥黃立成部分倉位遭強制平倉

