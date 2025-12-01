貨物稅補助政策發酵 車廠買氣湧現迎年底旺季 全年上看41萬台

汽車市場步入年底銷售旺季，且貨物稅補助政策持續發酵，民眾購車需求湧現，11月總市場登錄36,485台，較上月成長5.7%，較去年同期衰退6.9%。累計前11月車市掛牌數為367,133台，較去年同期衰退11.9%，加計和泰車（2207）預估12月4.3萬台，今年全年車市掛牌上看41萬台，較年初預估的45萬台少了4萬台。

和泰車指出，12月進入年底購車旺季，再加上各廠牌多推出販促方案吸客，12月車市預估為4.3萬台，較去年同期成長4%，和泰車旗下兩品牌TOYOTA與LEXUS的銷售預估為14,200台，市占率33%。

今年車市較年初預估衰退約一成，主要受到進口關稅調降與貨物稅減徵議題造成消費者緩購影響。但在貨物稅訂單以及年終促銷的帶動下，本田、賓士、馬自達11月的掛牌表現都較去年同期大幅成長，其中整體進口車的銷售表現仍未見起色，豪華進口車的掛牌數雖較上月有16.2%的成長，較去年同期則仍衰退18.4%，主要還是進口關稅調降案尚未確認所致。截至11月底，LEXUS的累計登錄數突破26,500台大關，達到26,824台，高級車市場占有率30.1%，為主要豪華車廠牌中唯一未衰退的品牌。

龍頭車廠和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌11月合計登錄13,933台，市占率38.2%。其TOYOTA 11月登錄台數達11,387台，市占率31.2%，除穩居總市場品牌別第一，今年前11月累積市占率更達30.5%，持續寫下近12年新高。

貨物稅汰舊換新5萬元補助，加上修正後的貨物稅減徵5萬元，對國產車銷售助益相當大，達10萬元的政策補助利多對百萬元以下車款影響相當大，再加上車商的促銷，對本田、現代汽車與中華車等品牌的挹注更可觀。

和泰車旗下TOYOTA仍穩居總市場轎車及休旅車之冠軍寶座。COROLLA CROSS 11月登錄4,034台，前11月累積台數更達40,009台，創下歷年前11月累計販賣新高，奪下總市場全車種銷售第一；進口休旅車RAV4登錄2,415台，較上月成長62%，為總市場進口車種銷售榜首。

