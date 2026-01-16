「貨真價實的撿股師！」他曝龍巖抱5年台積電賺16億 成本每股275.1元

​台積電（2330）今（16）日盤中大漲60元至1750元，收盤價則落在1740元，不少長期持有者更看好後續發展；在關注台積電大漲的同時，投資網紅葉育碩發現，龍巖（5530）早在2020年就以每股不到300元的成本買進上千張台積電，長抱5年至今的收益亮眼到令人咋舌，大讚龍巖是「貨真價實的撿股師」。

「它是台股少數用生前契約創造複利的公司」，葉育碩透過臉書指出，龍巖2020年在創辦人李世聰的精準判斷下，以每股275.1元的價格買進了1121張台積電，而這筆投資到今天已經翻7倍之多。若以台積電今日收盤價的1740計算，龍巖投資台積電的帳面獲利已超過16億。

葉育碩進一步表示，除了台積電之外，龍巖在美股的投資版圖完全可以說是「績優標的一把抓」；除了Amazon（亞馬遜公司）、Alphabet（字母控股）、Berkshire（波克夏）、Intel（英特爾）、JPM（摩根大通集團）等美國一線藍籌之外，還卡位CD&R、Blue Owl、EQT、KKR、Hamilton Lane、NB Secondary等私募基金與二級市場。

「當很多公司忙著追短線題材，龍巖用資本做的，是時間複利的魔法」，葉育碩讚嘆，在龍巖用本業穩定創造現金流來源的同時，靠著這一手長期價值投資加速資產增值。葉育碩直言，龍巖，不只是殯葬業的穩健企業，更是資本市場的低調贏家，「台股的『波克夏』」、「撿股師」的封號當之無愧。

